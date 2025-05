Pourquoi le Play Store vous autorise désormais à dépenser jusqu’à 5000 dollars d’un coup

La boutique numérique d’applications propre à Android vous permet désormais de dépenser jusqu’à 5000 dollars en une seule fois.

La limite de dépense maximale est passée à 5000$ sur le Play Store // Source : Android Authority

Mais qui voudrait sincèrement dépenser 3,5 fois le SMIC en une seule fois sur le Google Play Store ? Nous avons bien quelques idées, mais les cas seront très isolés.

Une augmentation progressive jusqu’à un montant record

Au fil des années, le montant maximum que l’on peut dépenser sur le Google Play Store n’a fait qu’augmenter. D’abord 200€, puis 400€ et enfin 940€, cette limite vient de franchir un cap sans pareil ; il est maintenant possible de dépenser jusqu’à environ 5000 € en une seule fois.

Si l’on précise « environ », c’est parce que la documentation officielle de Google n’est pas encore tout à fait à jour. Celle-ci mentionne bien l’augmentation à 4 999 USD (dollars des États-Unis d’Amérique), avec une phrase expliquant que la somme peut varier selon la devise locale. Lorsque l’on se rend sur la page listant les montants maximums, c’est là qu’il y a un problème : elle n’est pas à jour.

Il faudra donc attendre un peu plus pour connaître le fameux montant maximum officiel chez nous, mais il pourrait être de 4700€, si l’on tient compte de la différence de l’ancien montant plafond qui était de 999 dollars aux Etats-Unis et de 940 euros chez nous.

Mais qui voudrait payer 5000 dollars sur le Play Store ?

On va être clairs : cette forte augmentation du plafond du Play Store de Google ne nous concerne pas le commun des mortels comme vous et nous. D’une part, il est clair que la nouvelle offre « VIP » AI Ultra de Google, facturée 3000 dollars à l’année, est l’une des raisons de l’augmentation du montant de dépense maximal.

Pour les autres besoins, certains cas très particulier peuvent exister : les entreprises qui ont besoin d’énormément de services / applications et qui veulent avoir 5000 dollars de crédits payés en une seule fois ou, pour donner un autre exemple, les riches joueuses et joueurs qui veulent tout débloquer sur Genshin Impact.

Dans tous les cas, il est important de noter que seuls les comptes développeurs qui ont généré plus d’un million de dollars de revenus en un an pourront vous proposer des achats dépassant l’ancien montant maximum de dépense, si tant est que Google accepte leur demande et leur justification.