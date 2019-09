Google et Microsoft s’allient pour proposer Google Assistant sur la Xbox One. Il est désormais possible — en bêta — d’allumer sa console, de lancer des jeux, de contrôler le volume ou encore de réaliser une capture vidéo d’une simple commande vocale.

La Xbox One est pensée comme une véritable plateforme de salon tout-en-un. Lors de sa présentation en 2013, Microsoft la montrait non seulement comme une console de jeu, mais aussi comme le centre névralgique de notre salon. Un point particulier était censé faciliter l’utilisation : la présence de Cortana, l’assistant vocal de la marque. Mais qui utilise vraiment Cortana ?

Afin d’aller plus loin encore, Microsoft vient d’annoncer son partenariat avec Google. Dès aujourd’hui, les utilisateurs anglophones inscrits à la bêta du service pourront donc contrôler leur Xbox One (ou One S ou One X) à l’aide de Google Assistant. Les commandes vocales permettent de :

allumer/éteindre la console (et redémarrer)

lancer un jeu ou une application

contrôler le volume d’un média (monter, baisser, mettre en silencieux…)

contrôler la lecture d’un média (play, pause, stop, suivant, précédent)

réaliser une capture en jeu (screenshot ou clip)

passer sur une chaîne TV (si la live TV est configurée)

Et ce n’est que la bêta !

Pour participer à la bêta et profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il faut rejoindre le groupe dédié, inscrire sa Xbox, puis ajouter la console depuis l’application Google Home sur Android ou iOS. Le Google Home de votre salon risque de prendre un tout autre sens…

Il est précisé que « Google et Xbox travaillent ensemble pour étendre la prise en charge linguistique avant de se lancer plus largement dans la communauté Xbox plus tard cet automne ». On espère donc que cette fonctionnalité arrivera prochainement en français sur nos Xbox One, et bien sûr aussi sur la future Xbox Scarlett.