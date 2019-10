Un responsable de Google explique pourquoi les Pixel 4 et Pixel 4 XL n'ont pas droit à une déclinaison compatible 5G. Il estime que ce n'est pas le bon moment pour cela.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont été officialisés tout récemment. Et alors que d’aucuns attendaient une déclinaison compatible 5G des smartphones — comme on peut le voir avec certains smartphones Samsung –, aucun appareil de la sorte n’a été dévoilé. Cité par PCMag, le responsable de la gestion produit chez Google, Brian Rakowski, a tenu à expliquer la position de son entreprise sur cette question.

« Cela va arriver, mais maintenant ce n’est pas le bon moment pour acheter un smartphone 5G », explique-t-il. Il argumente ensuite un peu plus son avis en indiquant que celui-ci vaut « aussi bien du point de vue du déploiement — la couverture n’est pas largement disponible dans suffisamment d’endroits pour qu’un nombre suffisant d’utilisateurs puissent en bénéficier — que du point de vue du matériel et du téléphone — c’est encore très gourmand en énergie [et] immature ».

Google s’intéresse aux smartphones 5G

Malgré ses déclarations, Brian Rakowski explique tout de même que Google suit évidemment de près le développement de la 5G. Il promet ainsi que l’entreprise sortira un smartphone 5G lorsque ce sera le bon moment pour les utilisateurs.

En ce qui concerne la France, rappelons que les débuts de la 5G sont plutôt attendus vers la fin de l’année 2020, mais cela n’empêche pas SFR de déjà vendre des smartphones compatibles alors que le réseau n’est pas encore prêt.