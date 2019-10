Les Google Pixel 4 vont être dévoilés dans quelques jours. Une troisième version pourrait cependant rapidement s'ajouter, et celle-ci serait compatible 5G.

Les Google Pixel 4 n’ont plus vraiment de secrets pour personne. Les téléphones, qui seront dévoilés dans quelques jours désormais, n’attendent plus que de dévoiler leurs prix et leur date de sortie.

Ceci étant… le constructeur américain aurait peut-être une petite surprise en réserve. Alors que la 5G commence son déploiement à travers le monde, il suivrait la tendance pour coiffer sur le poteau son rival Apple.

Google travaille sur un smartphone 5G

Le journal Nikkei avance en effet de ses sources que Google aurait commencé les tests de production d’un nouveau smartphone. Sa particularité principale serait d’être compatible 5G.

Les Google Pixel 4 sont entrés en production de masse, quand ce dernier n’y rentrerait qu’un peu plus tard ; potentiellement en début d’année 2020. Ceci étant, si l’on comprend bien le contexte décrit par le Nikkei, il pourrait bien être dévoilé lors de la conférence Google du 15 octobre.

Les tests de production de ce nouveau smartphone Google seraient réalisés en Chine. Pour autant, du fait de la lutte entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois, sa production de masse déménagerait dans un autre territoire par la suite.

Alors, une petite surprise pour le 15 octobre ? Dans les faits, il serait moins étonnant de le voir être annoncé aux côtés des éventuels Pixel 4A et Pixel 4A XL en début d’année prochaine. Reste que cela redonnerait un peu d’intérêt à la conférence Google, qui hélas semble un peu convenue désormais.