Pour se préparer à l'avenir, SFR se met à vendre des smartphones 5G. Espérons que le déploiement du réseau sera aussi prompt...

SFR est déjà dans le futur ! La 5G n’est pas encore disponible, mais l’opérateur au carré rouge est déjà dans les starting blocks. Tellement, que pour prendre de l’avance sur ses concurrents, la branche télécom d’Altice commence déjà à vendre des smartphones compatibles avec le prochain réseau mobile à très haut débit.

Dès aujourd’hui donc, il est possible de trouver sur la boutique SFR :

Ainsi, l’opérateur promet que « les clients SFR seront les premiers à en maitriser les bénéfices, dès que la 5G sera activée », un langage commercial qui pourrait tendre à embrouiller les clients qui ne comprennent pas toutes les subtilités de ce nouveau réseau. Rappelons que pour bénéficier de la 5G, il faut non seulement posséder un smartphone compatible, mais aussi un forfait adéquat — que SFR devrait commercialiser plus cher que les forfaits standards — et être couverts par le réseau. Autant dire que « dès que la 5G sera activée », tout le monde ne pourra pas directement en profiter.

Pour le moment, la 5G n’a été déployée que sur quelques sites test. Le déploiement commercial n’aura lieu quant à lui qu’en 2020, mais il faut s’attendre à ce que seulement quelques villes soient couvertes dans un premier temps.

Une opération rentable

Ainsi, SFR va commencer à vendre des smartphones 5G, plus chers que les smartphones traditionnels. À titre d’exemple, le Galaxy Note 10+ 5G (avec 512 Go de stockage) est à 1309 euros tandis que le modèle « seulement » 4G (avec 256 Go de stockage) est proposé à 1109 euros. Quand bien même on équilibrerait le stockage, le Galaxy Note 10+ avec 512 Go de stockage est proposé à 1209 euros sur le site de Samsung.

Ce prix, c’est celui du technophile qui veut se tenir prêt pour le jour où le réseau sera disponible, et qui compte donc garder son smartphone un certain temps. Combien de « Mamies du Cantal » (pour reprendre l’expression de Free) se verront conseiller de prendre un tel smartphone lors de leur passage en magasin ? Combien croiront que grâce à leur smartphone 5G et leur forfait actuel ils pourront profiter de ce nouveau réseau ?

Bien sûr, il peut être intéressant d’acheter un smartphone 5G aujourd’hui, surtout si l’on habite dans une grande ville, mais tant que les opérateurs n’ont dévoilé ni leur calendrier prévisionnel de déploiement sur le territoire ni le prix de leurs futurs forfaits 5G, il semble bien précipité de se ruer sur une telle offre, qui va certainement rapporter gros aux opérateurs les moins scrupuleux.