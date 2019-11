Phil Harrison s’est exprimé sur la définition de rendu des jeux de Google Stadia, expliquant que s’ils ne tournent pas en 4K à 60 fps, c’est un choix « artistique » des développeurs.

Quelques jours seulement après son lancement, Google Stadia subit l’ire et les moqueries des joueurs. Le service de cloud gaming peine en effet à tenir ses promesses, que ce soit sur le plan des fonctionnalités, pour la plupart aux abonnés absents, ou des performances. En effet, les jeux disponibles pour le moment sont affichés par le Chromecast Ultra en 4K à 60 images par seconde, mais ne sont pas générés dans cette définition : il s’agit d’un simple upscaling.

Cette découverte est décevante pour les joueurs pour deux raisons. La première est que Google avait promis une définition 4K à 60 fps et fait même payer 9,99 euros par mois pour y avoir droit, et la seconde est que Stadia est censé déployer 10,7 téraflops, soit plus que la puissance combinée des Xbox One X et PS4 Pro. Obtenir une image digne d’une console est donc bien en dessous des attentes des joueurs.

Phil Harrison, le responsable du projet « gaming » chez Google, a répondu aux critiques sur Twitter :

Yes, all games at launch support 4K. We designed Stadia to enable 4K/60 (with appropriate TV and bandwidth). We want all games to play 4K/60 but sometimes for artistic reasons a game is 4K/30 so Stadia always streams at 4K/60 via 2x encode.

