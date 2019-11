Google Stadia a annoncé que deux nouveaux jeux rejoignaient sa sélection « Pro » gratuite en décembre : Tomb Raider et Farming Simulator 19. Ceux les ayant déjà achetés auront le droit à un remboursement.

Google Stadia, le service de cloud gaming du géant de la tech, est enfin disponible ! Ou du moins l’est-il… en bêta non avouée, tant la plateforme ne semble pas réellement prête à l’heure actuelle.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent depuis son lancement, de la limitation des plateformes compatibles aux errances du service, en passant par la 4K pas si présente que ça. C’est pourquoi Google Stadia tente l’opération séduction pour reconquérir le public.

Deux nouveaux jeux gratuits pour Stadia Pro

La dernière bonne nouvelle en date ? Les jeux Tomb Raider Definitive Edition et Farming Simulator 19 intégreront le programme Stadia Pro dès le mois de décembre.

Pour rappel, Stadia Pro décrit le fait de payer un abonnement pour avoir accès à Stadia dans la meilleure qualité, mais avoir accès à un jeu gratuit en contrepartie. Le premier était la collection Destiny 2, auquel Google a rapidement additionné Samurai Shodown face aux premiers retours négatifs sur le service (et c’est un excellent jeu de combat que je vous recommande par ailleurs).

Il semble bien que cela devienne un automatisme avec l’ajout de ces deux jeux. Le plan originel était après tout de fournir un jeu par mois, et nous en sommes désormais à quatre jeux gratuits déjà annoncés. En prime, Destiny 2 et Samurai Shodown resteront listés en Pro sur le mois de décembre, alors que le service devait normalement fonctionner comme un PlayStation Plus où il faut chaque mois réclamer les jeux sous peine de passer à côté de leur gratuité temporaire.

Déjà disponibles, déjà achetés

Mais là n’est pas le plus beau dans l’affaire. Farming Simulator 19, le plus beau jeu de la plateforme, et Tomb Raider Definitive Edition sont en effet tous les deux déjà disponibles sur Google Stadia. Le premier est vendu 39,99 euros (sans DLC), et le second est soldé actuellement pour 10 euros. Aussi… Certains joueurs les ont déjà achetés, pour se rendre compte qu’il leur serait possible d’y accéder gratuitement dans à peine deux semaines maintenant.

Fort heureusement, Google a indiqué que les joueurs pourront exceptionnellement réclamer un remboursement auprès de leurs services. Il faut toutefois qu’un acheteur en fasse la demande, la procédure n’étant pas automatique. Ne vous y habituez pas : Google met en avant la « proximité du lancement du service et l’annonce de ces jeux sur Stadia Pro » en excuse.

Le leitmotiv de Google ces derniers temps semble donc de jeter des jeux gratuits en pâture pour faire oublier les égarements de ses débuts, mais il en vient à provoquer d’autres erreurs. Espérons que la plateforme évoluera vite pour répondre aux fantasmes provoqués par Google, car sa technologie et son accessibilité restent des promesses très alléchantes.