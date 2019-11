Un développeur de Farming Simulator 19 le promet sur Reddit : le jeu tourne au maximum de ses possibilités sur Google Stadia : 3,5K, 60 fps et HDR sont au menu.

Depuis son lancement la semaine dernière, Stadia est au cœur de nombreuses polémiques, que ce soit concernant des problèmes techniques supposés, des erreurs de communication, un catalogue de jeu maigrelet ou l’absence des fonctionnalités promises. Mais l’une des plus vives critiques concerne la qualité graphique des jeux.

Lors de l’annonce de cette plateforme, Phil Harrison est monté sur scène pour vanter les mérites du cloud gaming. En tournant sur les serveurs de Google, les jeux peuvent ainsi profiter d’une puissance de 10,7 téraflops, soit plus que la Xbox One X et la PS4 Pro combinées. Et pourtant, les tests sont unanimes : la qualité visuelle des jeux sur Google Stadia est à peine au niveau des consoles, voire en dessous. Si le flux vidéo envoyé au joueur est bien en 4K à 60 images par secondes, le jeu, lui, est généralement bien en dessous.

Pour Phil Harrison, le problème ne vient pas de Google Stadia, mais des développeurs. Ce serait un choix « artistique » qui pousse les développeurs à porter une version minimaliste de leurs jeux plutôt qu’une version proche de ce que l’on pourrait attendre sur un gros PC gamer.

Le bonheur est dans le pré

Dès décembre 2019, nous pourrions en avoir la confirmation sans frais supplémentaire. En effet, un développeur de Farming Simulator 19 s’est exprimé sur Reddit pour préciser que le titre de simulation de vie agricole serait disponible gratuitement pour les abonnés Stadia Pro et que le jeu serait cross-play, permettant ainsi aux joueurs de Stadia de rejoindre leurs amis jouant sur PC, à condition que ces derniers n’aient pas de mods installés (ou des DLC non installés chez vous).

Mais le plus important concerne la qualité visuelle du jeu. Le développeur promet en effet que Farming Simulator 19 tourne sur Stadia en 3,5K HDR, à 60 ips avec « les réglages maxima ». Comprenez par là que le jeu devrait présenter ses meilleurs atours et être au niveau de la version PC. Le jeu est actuellement disponible sur la boutique du service au prix de 39,99 euros, ou 49,99 euros pour l’édition Platinum.