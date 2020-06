Google tiendra son Stadia Connect le 14 juillet, avec « quelques surprises »

C'est officiel, Google a fixé une date pour son prochain Stadia Connect. Annoncé pour ce 14 juillet, l'événement devrait permettre au groupe de nous parler de jeux attendus « plus tard cette année ». L'un des partenaires de Google évoque pour sa part « quelques surprises » au programme de cette nouvelle présentation.

Google se fendait ce 17 juin d’un tweet laconique précisant la date de son prochain Stadia Connect. Encore mystérieuse sur son contenu, cette nouvelle édition de l’événement se précise un peu plus au travers d’un autre tweet, partagé hier soir par le Summer Game Fest, partenaire de Google pour l’occasion. On apprend notamment que ce nouveau Stadia Connect sera retransmis sur YouTube le 14 juillet, à 10 h du matin heure du pacifique (PT)… ce qui nous donne 19 h tapantes en France.

Un bon créneau pour suivre une conférence qui devrait nous réserver « quelques surprises », d’après le Summer Game Fest. Plus sobre, Google indique pour sa part que son prochain Stadia Connect sera l’occasion « d’avoir un aperçu de certains des jeux qui arriveront sur Stadia plus tard cette année ».

Si l’on ignore ce qui sera précisément au programme de ce rendez-vous, rappelons que Google a récemment déployé quelques nouveautés intéressantes pour son service de jeu en streaming. L’une des dernières en date étant le support « expérimental » pour l’ensemble des smartphones Android. De quoi présager de belles choses pour cette nouvelle édition de la conférence, qui arrivera un mois après la conférence tenue par Sony pour annoncer le line-up de sa PlayStation 5.

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE

— Stadia (@GoogleStadia) June 17, 2020