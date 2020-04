Google Stadia : un catalogue étoffé mais avec du déjà-vu, et enfin de nouvelles fonctions

Google a annoncé de nouveaux jeux sur sa plateforme Google Stadia. Mais entre ceux qui sont sortis il y a deux ans et ceux qui débarqueront en fin d'année, difficile d'y voir de réels progrès.

Ce mardi, Stadia a présenté lors d’une conférence Stadia Direct l’arrivée de 11 nouveaux jeux à son catalogue. L’occasion pour la plateforme de Google de mettre en avant certains jeux… parfois sortis il y a plus de deux ans sur les autres plateformes.

C’est le cas notamment de PlayerUnknown’s Battleground (PUBG) qui fera son arrivée sur Stadia dès ce mardi soir. Le jeu, lancé en version finale sur PC le 20 décembre 2017, sera ainsi proposé sur la plateforme de Google au prix fort de 40 euros, mais y seront ajoutés le pass survivant et un pack de tenues exclusives. Rappelons que PUBG est sorti sur Xbox One et PlayStation 4 en décembre 2018. Par ailleurs, sur Steam, le jeu est actuellement proposé au prix de 15 euros, et à 25 euros si on y ajoute le pass survivant. Le jeu sera néanmoins proposé pour les abonnés Stadia Pro dès ce mardi.

Outre PUBG, Stadia annonce également l’arrivée de trois licences Electronics Arts sur sa plateforme : FIFA, Madden NFL et Jedi Fallen Order. Néanmoins, il faudra encore patienter de longs mois pour ces jeux puisque Jedi Fallen Order ne sera proposé qu’à l’automne, soit un an après sa sortie, tandis que les deux jeux de sport seront lancés à l’hiver, soit longtemps après la sortie de leurs nouvelles versions sur les différentes plateformes.

Quatre exclusivités temporaires ont également été dévoilées pour Stadia : Wave Break, Get Packed (disponible le 28 avril), Embr (disponible le 21 mai) et Crayta (disponible cet été). Enfin, on notera l’arrivée de trois autres jeux sur la plateforme de Google : Zombie Army 4 Dead War (disponible le 1er mai), Octopath Traveler (disponible le 28 avril) et Rock of Ages 3 (disponible en juin).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

De nouvelles fonctions… annoncées il y a bien longtemps

Mais Google ne s’est pas arrêté aux seuls jeux. La firme a également annoncé la mise à disposition de deux fonctionnalités déjà annoncées de longue date pour les joueurs et qui se faisaient cruellement attendre. La première est « click to play » qui permet, grâce à un lien sur navigateur, de lancer directement un jeu. La fonctionnalité sera intégrée dès ce mardi à PUBG et devrait enfin permettre de cliquer sur une vidéo YouTube pour accéder à un jeu Stadia à condition qu’on l’ait acheté.

La seconde fonctionnalité, Stream Connect, vise à simuler un multijoueur en coopération locale, mais à distance. Concrètement, dans Embr, qui sortira le 21 mai, vous pourrez afficher l’écran de vos coéquipiers à côté du vôtre sur votre écran. Un bon moyen d’avoir un aperçu de ce qu’ils peuvent voir comme s’ils étaient à côté de vous.

Ces deux fonctions ont néanmoins été annoncées par Google il y a bien longtemps et étaient absentes au lancement du service en novembre. C’est enfin l’occasion pour la firme de rattraper son retard sur ses annonces, même si de nombreuses fonctions manquent encore à l’appel.