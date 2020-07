Google Stadia : vous pouvez enfin débrancher la manette et le smartphone

Google a annoncé ce mardi une mise à jour de son application Stadia sur smartphone permettant de jouer à son service de jeu sans câble entre la manette et le smartphone.

Au lancement de Google Stadia en novembre dernier, la déception était grande pour certains utilisateurs tant l’écart entre les promesses de Google et la réalité de l’expérience proposée était profond. Depuis, Stadia s’est peu à peu doté de fonctionnalités afin de remplir les promesses du service de cloud gaming.

La dernière nouveauté ajoutée à Google Stadia a été annoncée ce mardi dans un billet de blog publié sur le forum de la plateforme de jeux vidéo en streaming. En effet, l’équipe de Stadia a fait part des dernières mises à jour concernant son service aussi bien en matière de jeux — avec l’arrivée de Crayta, Monster Boy and the Cursed Kingdom, SteamWorld Dig et West of Loathing — mais aussi et surtout une nouvelle fonctionnalité.

Une connexion qui ne fonctionne qu’avec un réseau Wi-Fi

En effet, Google Stadia est désormais accessible sur smartphone à l’aide du Stadia Controller et ce sans avoir à brancher la manette au smartphone pas un câble USB-C. « Vous pouvez désormais jouer sans fil avec votre Stadia Controller sur votre appareil Android. La mise à jour sera prête le 30 juin et vous aurez besoin de la dernière version de l’application Stadia pour vous lancer », indique ainsi Google. Une mise à jour qui fait suite à la possibilité, il y a deux mois, de jouer sans fil sur ordinateur.

Pour connecter la manette au smartphone sans fil, Google indique que les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi, puis lancer un jeu et suivre la procédure d’appairage. Une procédure qui suggère donc que le jeu sans fil à la manette ne pourra donc se faire qu’en présence d’un réseau Wi-Fi. Il faut dire que pour l’heure, Google Stadia ne peut fonctionner qu’avec un accès au réseau local. Néanmoins, on a découvert la semaine dernière que le service pourrait être prochainement accessible en 4G. Une manière de permettre aux joueurs de profiter de leurs jeux directement sur smartphone, même en mobilité.