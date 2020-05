Google Stadia : sur PC, la manette sans fil fonctionne désormais… sans fil

Jusqu’à maintenant, utiliser la manette sans fil Google Stadia nécessitait un branchement en USB. Bonne nouvelle, Google vient d’annoncer que sa manette sans fil fonctionnait maintenant… sans fil.

Si vous n’avez pas suivi l’actualité autour de Google Stadia, cette introduction vous semblera sans doute quelque peu étrange. Une manette sans fil qui ne fonctionne pas sans fil ? Vraiment ? Vous en rêviez, Google l’a fait.

Plus sérieusement, l’utilisation de la manette sans fil Stadia Controller était jusqu’à maintenant réservée aux possesseurs de Chromecast Ultra. Sur smartphone ou PC, il était donc obligatoire de la connecter à l’aide d’un câble USB. Bonne nouvelle pour les joueurs PC, Google vient d’annoncer que la manette Stadia fonctionnait désormais sans fil sur ordinateur :

Dès cette semaine, vous pourrez utiliser la manette Stadia pour jouer sans fil sur votre ordinateur portable et ordinateur de bureau. Vous n’avez plus besoin de connecter physiquement votre manette Stadia à votre ordinateur pour jouer à vos jeux préférés.

En revanche, Google ne mentionne aucune compatibilité sans fil avec les smartphones et tablettes Android. Cela interviendra peut-être dans les mois à venir.

Stadia : Google accélère le mouvement

Le géant californien multiplie les annonces ces derniers temps. Critiqué pour son catalogue de jeux assez pauvre, Stadia étoffe son offre avec l’arrivée prochaine de nouvelles licences très connues comme FIFA. De nouvelles fonctionnalités accompagneront d’ailleurs ces nouveaux jeux.

Google travaillerait également à rendre le service accessible depuis Android TV. Plus besoin de Chromecast Ultra pour jouer sur son téléviseur donc. Ainsi, Stadia viendrait concurrencer les consoles de salon alors que la Playstation 5 et la Xbox One Series X se dévoilent au fil des mois.

Une chose est sûre, Google a tout intérêt à améliorer son service de cloud gaming s’il souhaite s’imposer comme la référence en la matière. Très attendu avant sa sortie officielle, Stadia a vite essuyé quelques critiques. L’arrivée de nouveaux services dont le tout aussi attendu xCloud de Microsoft pourrait bien pousser les équipes de Google à accélérer le mouvement. Enfin, on l’espère.