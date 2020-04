Microsoft Project xCloud Bêta disponible en France pour quelques chanceux, si vous en avez fait la demande

Vous êtes peut-être chanceux ! Si vous vous êtes inscrit à la bêta de Project xCloud en France, vous avez peut-être reçu le premier sésame qui annonce le lancement d'une première vague d'accès. Si ce n'est pas le cas, prenez votre mal en patience ou inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait.

Microsoft vient de lancer une première vague d’accès au projet xCloud en France. Pour rappel, il s’agit d’un service de cloud-gaming en bêta-test avec un catalogue de quelques jeux à la demande. Si vous vous étiez inscrit il y a quelques semaines, vous avez sans doute reçu le premier sésame qui vous explique que vous avez été sélectionné : « Merci d’avoir rejoint cette phase de test. C’est votre chance de participer à la construction de l’avenir du jeu en streaming ».

Nous lançons aujourd'hui en France une première vague d'accès au Projet #xCloud. Le but est de tester nos infrastructures, tout en limitant l'impact sur la bande passante globale, du fait du contexte actuel. Tous les détails pour s'incrire : https://t.co/VKHMHeE1Yy https://t.co/vNLzBVQ57O — Thomas Beaufils ◼️ (@ArchieTBeaufils) April 28, 2020

Comment accéder au service xCloud ?

Pour accéder à xCloud, il vous faut une manette de jeu Xbox One, une bonne connexion et un compte Microsoft, mais aussi un smartphone Android avec l’application Xbox Game Streaming. L’application existe sur iOS, néanmoins elle est seulement accessible dans un programme TestFlight. Il est néanmoins peu probable que l’app iPhone s’affiche sur l’App Store étant donné l’actuelle politique d’Apple vis-à-vis du cloud-gaming.

Xbox Game Streaming (Preview) Télécharger gratuitement

Microsoft développe également une application Xbox Game Streaming pour Windows 10 qui sera disponible dans le Windows Store. Tout comme les versions Android ou iOS, l’application nécessite une manette Bluetooth Xbox One, un compte Microsoft et une bonne connexion Internet. Pour rappel, l’application Game Streaming prend également en charge les jeux en streaming à partir d’une console Xbox One localement ou à distance, au lieu d’utiliser les serveurs xCloud de Microsoft.

xCloud : qui permet de jouer à la Xbox depuis les serveurs de Microsoft

Console Streaming : qui permet de jouer à sa propre Xbox en remote play

Microsoft s’est engagé à lancer xCloud cette année, avec la prise en charge de la manette PS4. Le fabricant de la Xbox prévoit d’intégrer Project xCloud avec Xbox Game Pass plus tard cette année, ce qui permettra aux joueurs de jouer aux jeux de l’énorme catalogue Game Pass via cloud gaming sur de nombreux écrans.