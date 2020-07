Google Stadia Pro : la liste des jeux offerts en août 2020

Google Stadia a annoncé la liste des jeux qui sont offerts aux abonnés à l'offre Stadia Pro à compter du 1er août prochain. L'étrange Kona, la malédiction égyptienne de Strange Brigade ou encore le jeu de tir Metro 2033 Redux sont proposés. Le tout nouveau Rock of Ages 3 arrive le 14 août. Et vous allez pouvoir profiter de vos jeux via votre connexion mobile. Stadia supporte désormais le jeu en 4G/5G.

Pour poursuivre l’été et ravir ses abonnés au service Stadia Pro, Google a dévoilé la liste des titres gratuits qui s’ajoutent au catalogue de plus en plus épais des jeux auxquels ont le droit ceux qui s’acquittent des 9,99 euros mensuels. Au menu : du jeu indépendant glacial, de la malédiction égyptienne, de la stratégie ou encore un peu de sport pour affiner sa silhouette estivale.

Google Stadia

La liste des jeux d’août

Kona

Strange Brigade

Rock of Ages 3 : Make & Break (disponible le 14 août)

Just Shapes & Beats

Metro 2033 Redux

Le jeu Orc Must Die 3 annoncé lors du dernier Stadia Connect est également disponible gratuitement.

Une étrange virée au cœur du Québec enneigé des années 1970 vous attend dans Kona. Il faudra être malin et observateur pour comprendre le mystère qui entoure la mort d’un milliardaire assassiné, mais aussi la disparition de certains habitants. Vous incarnez un détective pris dans une étrange enquête. Un jeu indépendant qui a déjà fait le bonheur des joueurs sur PC et console et que l’on vous recommande chaudement.

Rock of Ages 3 : Make & Break était attendu en début d’année, mais le jeu signé Modus Games, ACE Team et Giant Monkey Robot a pris du retard. Sorti il y a quelques jours sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, il se fera un peu attendre sur Google Stadia. Le jeu ne sera disponible que le 14 août prochain, dans l’offre Stadia Pro comme pour les autres utilisateurs du service.

Dans ce titre un peu barré et bourré d’humour, vous choisissez de construire votre défense pour résister à des avalanches et autres chutes de rochers, ou bien vous incarnez l’une des pierres qui roulent avec pour mission de détruire tout ce qui se dresse sur votre route, les arbres comme les habitations ou les personnes. Et pour progresser dans votre « quête », vous traverserez les différentes époques. Parmi les nouveautés, l’arrivée de Humpty Dumpty, le célèbre œuf à visage humain toujours prêt à rouler avec le risque de se casser… Vous allez pouvoir créer des niveaux et les partager avec vos amis.

Stadia est désormais disponible en 4G

Longtemps annoncé et promis, le cloud gaming à la sauce Google s’invite enfin réellement en mobilité. Stadia a officialisé la compatibilité de son service avec une connexion 4G pour tous les appareils profitant de l’offre. Et ce, dès ce 28 juillet. Il suffit d’aller dans les paramètres de l’application ou de votre profil pour activer la fonction jeu mobile sur un appareil Android depuis l’onglet « Expériences ».

Il faut pour en profiter mettre à jour son application vers la version 2.23.