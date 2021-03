YouTube veut améliorer le bien-être des créateurs de contenus grâce à cette nouvelle option

YouTube va tester une nouvelle fonctionnalité auprès d’un petit groupe d’utilisateurs. À savoir la suppression du compteur de « dislike », matérialisé par un pouce tourné vers le bas.

En publiant une vidéo sur la plateforme YouTube, les créateurs de contenus font forcément face à la critique de la communauté. Cette dernière peut alors s’exprimer dans la rubrique commentaires pour émettre un point de vue, ou laisser un « J’aime » ou « Je n’aime pas », matérialisés par un pouce tourné vers le haut et vers le bas, respectivement.

Ce système de « Like », que l’on retrouve aujourd’hui sur tous les réseaux sociaux, aurait toutefois un impact plus ou moins négatif sur le bien-être des YouTubeurs, indique Google, qui se base sur les retours d’expérience utilisateurs. En réalité, le compteur des « Je n’aime pas » jouerait un rôle particulièrement néfaste.

En partant de ce postulat, Google a réfléchi à une manière de répondre aux attentes de ses créateurs de contenus, et teste ainsi une nouvelle fonctionnalité auprès d’un groupe de personne trié sur le volet. L’idée : supprimer le compteur de « Dislike ». Attention : ce bouton « Ne pas aimer » ne disparaît pas. Seul le nombre de « Je n’aime pas » est retiré.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021