GoPro Hero 11 Black : la future action cam de référence se dévoile en images

Le site WinFuture a dévoilé plusieurs images marketing de la GoPro Hero 11 Black attendue dans le courant du mois de septembre.

Comme une pendule bien réglée, GoPro s’apprêterait à lancer sa nouvelle génération de caméras d’action. Alors que la GoPro Hero 10 Black a été dévoilée le 16 septembre 2021, la GoPro Hero 11 Black serait dans les starting block du côté du constructeur américain avec un lancement attendu à la même période.

On en sait bien davantage au sujet de cette nouvelle action cam grâce au site allemand WinFuture. Dans un article mis en ligne lundi 29 août, le journaliste Roland Quandt a en effet partagé de quelques informations à son sujet, avec des images marketing. De quoi permettre de découvrir surtout que la future GoPro Hero 11 Black devrait reprendre dans les grandes lignes le même aspect que la précédente caméra d’action de la marque.

En façade, on devrait ainsi retrouver le traditionnel objectif grand-angle associé à un petit écran, au logo GoPro et à une grille de microphone. Sur la tranche droite, Gopro semble avoir positionné le bouton de mise sous tension ainsi que la mention « 11 Black ». Au dos, on retrouverait l’écran principal et, sur le dessus, le bouton d’enregistrement. Enfin, une trappe sur la gauche devrait permettre d’accéder à l’emplacement pour la batterie, le port USB-C et la fente pour carte microSD.

Un design identique, mais des caractéristiques attendues à la hausse

« Les boutons, trappes, et accessoires bien connus peuvent être trouvés sur la GoPro Hero 11 Black, donc le design n’a pas changé du tout, du moins à l’extérieur. Seul le numéro de la gamme sur le boîtier a augmenté. Les changements les plus importants devraient donc avoir lieu sous le capot »

, indique le site allemand.

La GoPro Hero 11 Black // Source : WinFuture La GoPro Hero 11 Black // Source : WinFuture La GoPro Hero 11 Black // Source : WinFuture La GoPro Hero 11 Black // Source : WinFuture

Reste que pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques précises de la GoPro Hero 11 Black. Comme le rapporte WinFuture, certaines rumeurs évoquent un capteur de plus haute définition ou permettant des prises de vue à une cadence plus élevée. Alors que GoPro était passée de la 5K 30p sur la Hero 9 Black à la 5,3K 60p sur la Hero 10 Black, certains bruits de couloir évoquent la possibilité d’enregistrer en 6K sur la GoPro Hero 11 Black.

On devrait en savoir plus sur les caractéristiques de la GoPro Hero 11 Black lors de sa présentation officielle. Ce sera à cette occasion que l’on en saura davantage sur ses caractéristiques techniques, mais également sur les potentielles nouvelles fonctionnalités intégrées. Comme l’an dernier, on s’attend à une présentation de la caméra d’action dans le courant du mois de septembre à un prix encore inconnu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.