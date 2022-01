Hisense U9H : la série ULED en Mini LED s’inscrit comme une alternative aux téléviseurs OLED

75 pouces et 2000 nits de pics de luminosité maximum, Hisense fait passer le Mini LED à une nouvelle étape de développement.

Après le Hisense 77R1, c’est au tour du Hisense U9H de faire l’actualité au CES 2022. C’est un téléviseur Mini LED de 75 pouces qui offre des avantages indéniables.

Tel que rapporté par le fabricant chinois, il s’agit d’un nouveau téléviseur haut de gamme en définition 4K, doté d’une diagonale d’écran de 75 pouces et de 1 280 zones de gradation locales (Local Dimming) avec une luminosité maximale de 2 000 nits.

Ce nouveau modèle peut être comparé au Samsung QN90A Neo QLED (Mini LED) avec une diagonale de 75 pouces qui a été lancé l’année dernière. Ce dernier offrait 1 000 zones de gradation locales et une luminosité maximale de 1 500 nits. Sans aucun doute, l’U9H en tire un grand avantage. À titre de comparaison, les meilleurs écrans OLED dépasse timidement les 1000 nits.

Pour rappel, le Mini LED n’est pas une révolution mais une évolution très attendue. Sur cette technologie, les mini-leds remplacent simplement avantageusement les leds dans le système de rétroéclairage en étant plus petites. Avec ce système, le contraste est amélioré, le pic de luminosité augmente et l’effet de blooming diminue (mais il reste toujours présent). Évidemment, la vraie évolution vient du Micro LED avec ses micro-leds, mais la technologie a encore quelques années d’évolution pour être aboutie.

Google TV, 120 Hz et Dolby Vision

Le Hisense U9H est compatible avec Dolby Vision, HDR10+ également, il embarque l’OS Google TV et les fonctions gaming attendues dont le VRR, la compatibilité avec AMD FreeSync et un mode de jeu Pro avec lequel vous pourrez profiter de jeux 4K à 120 Hz via les ports HDMI 2.1.

Prix estimé du modèle Hisense 55U8HQ : 1490 euros

Prix estimé du modèle Hisense 65U8HQ : 1990 euros

Prix estimé du modèle Hisense 75U8HQ : 3490 euros

Un modèle 8K en 2023

Il y a aussi le 85U9H, ici Hisense franchit un cap et propose un téléviseur Mini LED en définition 8K. Il y a 4032 zones de local dimming, une luminosité maximale de 3000 nits avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce téléviseur bénéficie également d’un nouveau design de haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, mais aussi de l’IMAX Enhanced et surtout du mode FilmMaker. Autour de 7 000 euros, ce modèle n’arrivera qu’en 2023.

