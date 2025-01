Hisense L9Q, un vidéoprojecteur ultra courte focale à la luminosité record

Le fabricant Hisense présente son dernier projecteur haut de gamme, le L9Q, qui sera exposé au CES 2025. Cette nouvelle génération de « Laser TV » repousse les limites techniques avec des performances visuelles et sonores améliorées.

Hisense L9Q // Source : Hisense

Le L9Q sera le nouveau porte étendard de la marque Hisense dans la catégorie des vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Ce modèle qui est officialisé lors du salon du CES 2025 intègre un système d’éclairage TriChroma à triple laser offrant une luminosité de 5 000 lumens, soit une augmentation significative par rapport aux 3 000 lumens du modèle précédent. Cette puissance lumineuse permet une utilisation même en plein jour. Le projecteur couvre particulièrement bien l’espace colorimétrique BT.2020, selon la marque et garantissant une reproduction fidèle des couleurs. Son rapport de contraste annoncé est de 5 000:1 assure des noirs profonds et des blancs éclatants. Il devrait ainsi dépasser le PX3-Pro, l’une des références en la matière. Le L9Q est capable d’afficher une image avec une définition Ultra HD, par simulation.

Une flexibilité d’installation inédite

L’appareil se distingue aussi par sa polyvalence. En effet, faisant partie du segment des « Laser TV », ce modèle est livré avec un écran et avec cinq tailles d’écran disponibles : 100, 110, 120, 136 et 150 pouces. Chaque écran est équipé d’une technologie de réjection de la lumière ambiante (ALR). Le ratio de projection de 0,18:1 permet un positionnement très proche du mur. Le système intègre également un alignement automatique de l’image et une correction trapézoïdale manuelle pour faciliter l’installation.

Hisense L9Q // Source : Hisense

En outre, côté son, le L9Q innove avec un système audio 6.2.2 canaux développant une puissance de 116 watts. Sa conception sonore unique, inspirée des amphithéâtres romains, inclut un caisson incliné à 15 degrés. Compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X, le système promet une spatialisation du son optimale.

Une interface connectée complète dont un tuner TV

Le projecteur fonctionne sous Google TV et prend en charge les assistants vocaux Google, Alexa et HomeKit. Il est équipé des dernières technologies de connectivité comme le Wi-Fi 6E et le HDMI 2.1. En plus, l’intégration d’un tuner ATSC 3.0 prépare l’appareil pour la réception des futures diffusions en 4K.

L’esthétique n’est pas en reste avec un design associant panneau en noyer noir et finitions métalliques brossées. Le L9Q représente une alternative aux téléviseurs traditionnels pour les amateurs de grand écran, avec une diagonale maximale de 3,8 mètres.

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Hisense L9Q

Les dates de commercialisation et les tarifs n’ont pas encore été communiqués par le fabricant. Le projecteur sera présenté en détail lors du CES 2025 à Las Vegas à partir du 7 janvier.