Deux nouveaux PC portables OLED chez HP sous Snapdragon, avec une autonomie pas chère payée

La marque américaine Hewlett-Packard vient d’annoncer deux nouveaux PC portables avec un écran OLED et une très belle autonomie, sans trop tirer les prix vers le haut.

HP annonce ses Omnibook 5 Snapdragon, avec une autonomie record // Source : HP

Avec sa gamme « OmniBook 5 série with Snapdragon », HP prend paris de proposer des ordinateurs portables endurants avec une dalle OLED, mais plus accessibles.

Trente-quatre heures d’autonomie sur un PC portable, ça n’est pas ce qu’il y a de plus courant. Et pourtant, c’est toute la promesse faite par HP pour sa nouvelle gamme OmniBook 5 avec Snapdragon. Vous vous en doutez, ce chiffre a été donné après des tests dans les conditions les plus favorables à une batterie longue durée : lecture vidéo en Full HD uniquement, Wi-Fi allumé mais non connecté à un réseau, etc.

Malgré tout, c’est sans nul doute grâce à l’utilisation d’un processeur Snapdragon qui sera presque toujours moins énergivore que ses équivalents chez Intel / AMD, grâce à l’architecture ARM de la puce. Mais bien évidemment, il ne s’agira pas là de PC portables dédiés à des tâches très lourdes ; comme HP le précise, ils sont particulièrement pensés pour les étudiants ou familles qui recherchent à la fois l’autonomie et une puissance suffisante pour ne pas se poser de questions sur les tâches du quotidien.

HP OmniBook 5 14 pouces // Source : HP

Deux tailles d’écrans et des choix à faire

En dehors de cette autonomie record pour un PC portable sous Snapdragon, les HP Omnibook 5 embarquent, selon le modèle, un écran OLED « 2K » (1920 x 1200, soit une 2K un peu trop axée marketing), jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne, deux ports USB-C 10 Gbps, un port USB-A 10 Gbps, un port mini-jack 3.5mm, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, entre autres.

Des choix seront aussi à faire du côté du processeur, avec soit le Snapdragon X Plus X1P-42-100, soit la version Snapdragon X X1-26-100. Si les deux processeurs disposent de 8 coeurs, le premier peut monter à 3.4 Ghz tandis que le second se limitera à 2.97 Ghz.

Le PC Omnibook 5 Snapdragon sera décliné en deux versions principales. L’une proposera un écran de 14 pouces et l’autre 16 pouces, avec des tarifs assez intéressants qui vont débuter respectivement à 799$ et 849$ aux Etats-Unis ; les prix en euros restent encore inconnus pour l’heure.