Cette montre connectée vous permet de changer de look aussi facilement que de cadran

Huawei a dévoilé sa nouvelle Watch GT Cyber, une montre qui peut changer complètement de look en l'intégrant à un autre boîtier.

Lancée en fin d’année dernière, la Pixel Watch de Google a su se distinguer par son design atypique. Comme l’Apple Watch, il s’agit en fait d’une montre toute simple, sans fioritures, présentant un seul écran avec un bouton sur le côté. Nulle trace de lunette, de cornes ou de bracelet, le design tout en sobriété de la montre peut être modifié à l’envi en changeant simplement de bracelet.

C’est ce principe tout simple de montre à gousset qu’a repris Huawei pour sa nouvelle Huawei Watch GT Cyber, présentée à l’occasion du MWC 2023 qui se déroule en ce moment à Barcelone. En plus de sa Huawei Watch Buds, exposée sur le salon, le constructeur chinois a en effet présenté un nouveau modèle de montre connectée qui peut être complètement retiré du boîtier pour changer de design. À la manière d’un bracelet connecté, il est donc possible de retirer la partie centrale de la montre, avec l’écran et la couronne, pour l’enchâsser dans une autre lunette. De quoi changer complètement l’aspect de la toquante numérique.

Ce concept à de quoi séduire sur le papier… à condition que Huawei propose des design très différents les uns des autres. Cependant, pour l’heure, la firme chinoise n’a dévoilé que des modèles de design plutôt sportifs avec des bracelets en caoutchoucs et des boîtiers plutôt anguleux. Néanmoins, on peut espérer que la firme, ou des accessoiristes tiers, présente à terme des modèles plus élégants, avec une fine lunette en métal et un bracelet en cuir, par exemple.

Une montre aux fonctionnalités complètes

Du côté des caractéristiques, la Huawei Watch GT Cyber intègre un écran Amoled rond de 1,32 pouce pour une définition de 466 x 466 pixels, soit une densité de 352 pixels par pouce. La montre profite par ailleurs d’un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang, d’un baromètre pour l’altitude et d’un accéléromètre et d’un gyroscope pour compter les pas. La montre profite également d’une puce GNSS compatible GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS pour la géolocalisation durant les entraînements sportifs.

Du côté du système d’exploitation, la Watch GT Cyber embarque LiteOS, et non pas Wear OS. Les applications tierces seront donc limitées, mais il sera néanmoins possible de répondre à des appels au poignet, de recevoir les notifications ou d’utiliser l’assistant vocal intégré à la montre.

Du côté de l’autonomie, Huawei précise avoir intégré une batterie permettant jusqu’à sept jours d’utilisation en usage classique et quatre jours en usage intensif. La montre peut par ailleurs se recharger à l’aide d’une base de charge par induction compatible Qi.

