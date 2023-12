Comment Huawei pourrait inonder le marché des voitures électriques en Europe

Déjà associé à plusieurs constructeurs automobiles, le géant de la tech Huawei veut désormais viser encore plus loin sur la voiture électrique. Ainsi, il propose désormais à Audi et Mercedes de collaborer afin d'intégrer ses solutions logicielles dans leurs voitures.

Il y a quelques années encore, seuls quelques constructeurs traditionnels régnaient en maître sur l’industrie automobile. Mais au fil des années, les choses ont très fortement changé, et le développement massif et rapide de la technologie dans les voitures d’aujourd’hui a rebattu les cartes du marché.

Une nouvelle alliance

C’est notamment dans ce contexte que de nombreuses marques chinoises ont fait leur apparition et commencent aujourd’hui à débarquer en Europe, ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles. Mais ce n’est pas tout, car des entreprises qui n’étaient initialement pas du tout présentes dans ce domaine commencent aussi à s’y faire une belle place. On pense par exemple à Apple avec CarPlay ou Google avec Android Automotive, entre autres.

Mais un nouvel acteur commence aussi à prendre une place de plus en plus importante. Il s’agit de Huawei, qui souhaite également avoir le droit à sa part du gâteau. C’est ainsi que l’entreprise, plutôt connue pour ses smartphones s’est associé à plusieurs constructeurs afin de créer les marques Avatr et Deepal, qui devraient ensuite finir par arriver en Europe un peu plus tard.

Mais la firme basée à Shenzhen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut continuer sa vaste opération séduction. Comment ? En s’associant avec de très grands noms de l’industrie automobile, comme le rapporte le site Automotive News Europe. Huawei serait actuellement en pourparlers avec deux marques majeures, à savoir Audi et Mercedes, afin de nouer un partenariat au cours des prochaines années.

Ce dernier porterait alors sur la partie logicielle, puisque l’entreprise chinoise propose aux deux marques allemandes de profiter de ses solutions technologiques pour leurs voitures. C’est déjà sur ce point que Huawei collabore avec Changhan et CATL depuis quelques années déjà. Mais il s’agit d’entreprises basées dans l’Empire du Milieu, et ce n’est plus suffisant.

À la conquête de l’Europe

Et pour cause, Huawei vise désormais l’Europe pour se développer, comme le font déjà certaines marques telles que Nio, MG ou encore BYD, en passe de devenir le numéro 1 mondial devant Tesla. C’est ainsi que la firme dirigée par Ren Zhengfei serait en train de négocier avec Mercedes et Audi pour que ces dernières prennent une participation de 3 à 5 % dans ses activités « Intelligent Automotive Solution« .

Mais pour le moment, les discussions semblent être au point mort, puisque le constructeur à l’étoile a déclaré ne pas être intéressé par cette collaboration. En effet, l’entreprise explique vouloir continuer à développer ses technologies embarquées en interne et à sa façon. Cela se traduira par l’arrivée prochaine du MB.OS, qui remplacera le MBUX et améliorera notamment la conduite autonome de niveau 3 déjà disponible sur l’EQS, entre autres.

En revanche, la position d’Audi sur la question n’est pas encore très claire puisque le constructeur ne s’est pas exprimé sur le sujet. Si la firme possède une filiale dédiée, à savoir Cariad, cette dernière rencontre de nombreux problèmes, causant le retard de nombreux projets et incitant le groupe Volkswagen à procéder à des licenciements dès l’an prochain. Celui-ci va-t-il accepter l’aide de Huawei afin de se remettre à flot ?

Cela n’est pas certain, puisqu’Audi pourrait aussi s’inspirer de Porsche et faire appel à Android Automotive sur ses futures voitures. Il se dit en revanche que la firme aux anneaux et Huawei pourraient collaborer sur la conduite autonome pour ses voitures vendues en Chine. Pour mémoire, le constructeur va également s’associer à la marque IM Motors.

Précisons que Huawei ne développe pas uniquement des solutions logicielles pour les voitures électriques. Elle conçoit et produit également des solutions matérielles, notamment par le biais de moteurs électriques et de bornes de recharge ultra-rapide de 600 kW de puissance.