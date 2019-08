Alors que sa présentation officielle n’est pas attendue avant quelques semaines, le Huawei P30 Pro a une nouvelle fois été aperçu dans le métro en Chine. Il est toujours protégé par une coque, mais on en aperçoit bien le design.

C’est devenu une habitude. À croire que les lignes de métro en Chine sont devenues le principal point de rendez-vous des employés de marques en phase de test de smartphone avant leur officialisation.

On avait déjà eu le coup avec le Samsung Galaxy Note 10, aperçu à plusieurs reprises dans le métro londonien, et c’est désormais le cas du Huawei Mate 30 Pro. Alors que le prochain smartphone haut de gamme de Huawei avait déjà été pris en photo à plusieurs reprises dans le métro de Shanghai, deux nouveaux clichés permettent de le découvrir encore une fois.

Sur Weibo, le compte Fengchao Technology a ainsi mis en ligne deux photos capturées dans les sous-sols chinois, repérées par Slashleaks. On peut ainsi retrouver le smartphone toujours enserré dans la même coque déjà aperçue sur les clichés précédents, mais aussi un système de cache à l’arrière. Celui-ci semble permettre d’ouvrir une petite trappe afin de découvrir le large module photo en cas de besoin. À l’avant, on retrouve les bordures particulièrement incurvées du Huawei Mate 30 Pro. En haut de l’écran, on peut également apercevoir une large encoche avec au moins trois capteurs différents.

Le Huawei Mate 30 Pro doit être annoncé dans les prochaines semaines. Si les précédents modèles avaient été présentés en octobre, le prochain smartphone de Huawei pourrait être quant à lui officialisé dès le mois de septembre.