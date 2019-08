Le Huawei Mate 30 Pro se prépare pour une annonce rapide. Nous avons le droit aujourd’hui à la fuite d’une image promotionnelle du smartphone.

Malgré ses déboires avec la justice américaine, le constructeur chinois Huawei ne se laissera pas abattre sur cette fin d’année. Prévoyant toujours d’affronter Samsung et sa gamme Note, les prochains Mate 30 Pro et Mate 30 se préparent dans l’ombre.

Leur annonce, par contre, pourrait être faite un peu plus tôt cette année. Et il semble bien que ce soit le cas, puisque les fuites sont de plus en plus fortes ces derniers temps. Cette fois-ci, et après quelques rendus non officiels, c’est au tour d’une image promotionnelle de nous être présentée.

Le Huawei Mate 30 Pro fait sa promotion en avance

Un utilisateur du réseau social chinois Weibo, repéré sur Slashleaks, a en effet posté une image semblant venir tout droit de Huawei pour la présentation de son futur smartphone haut de gamme. Si la véracité de celle-ci est difficilement retraçable en l’état, elle reste très proche des habitudes de la marque et des fuites vues plus tôt.

On peut ainsi y observer les quatre capteurs photo attendus au dos de l’appareil, qui ont également un petit cercle stylisé les entourant. L’encoche à l’avant, intégrant le système de reconnaissance faciale, est également bien visible, mais semble assez menue. Pour le reste, l’affiche indique la présence du Kirin 990 déjà attendu.

Comme les Huawei P30 et P30 Pro, le Mate 30 Pro semble également aplatir le haut (et très probablement le bas) du téléphone pour une meilleure prise en main à une main. Quant à connaître véritablement ses caractéristiques, et surtout les avancées logicielles réalisées par Huawei, il nous faudra encore attendre une annonce officielle.