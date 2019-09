La semaine prochaine, Huawei devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. À quelques jours de cette présentation, le Mate 30 Pro est apparu une nouvelle fois en photo.

La saison automnale des smartphones commence. Alors que Samsung a déjà lancé sur Galaxy Note 10 et qu’Apple a présenté cette semaine les iPhone 11, le prochain constructeur attendu n’est autre que Huawei.

La firme chinoise devrait en effet présenter la semaine prochaine ses nouveaux Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. Des appareils qui ont déjà été vus en cours d’utilisation dans le métro ou en test avec une coque de protection pour les identifier plus difficilement. Sur le réseau social chinois Weibo, c’est une nouvelle photo qui a été mise en ligne.

La reconnaissance faciale 3D toujours de mise

Le cliché, publié par Fengchao Technology et relayé par GSM Arena, permet pour une fois de bien découvrir l’écran du Huawei Mate 30 Pro et surtout ses courbures latérales. Les bords de l’écran apparaissent en effet très fortement incurvé, à la manière de ce qu’on attend également pour le Vivo Nex 3. Outre ces courbures à près de 90 degrés, la photo permet également de découvrir la large encoche du Mate 30 Pro. Huawei aurait décidé de conserver ce design — déjà présent sur le Mate 20 Pro l’an dernier — notamment afin de garder une reconnaissance faciale 3D. Enfin, plus étonnant, une barre de recherche sous forme de widget apparaît et laisse entendre que le smartphone intégrerait la recherche Google.

Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro devraient être dévoilés la semaine prochaine. Huawei a en effet organisé une conférence de presse le 19 septembre prochain à Francfort. Reste encore à connaître leurs prix, leurs caractéristiques techniques et, surtout, à savoir s’ils seront équipés de services Google.