Huawei Nova 6 : on a vu le meilleur rapport qualité/prix de la marque

Nous avons pu très brièvement prendre en main les Huawei Nova 6 et Nova 6 SE, deux smartphones avec d'excellents rapports qualité/prix en Chine. Il n'est pas impossible que nous voyions ces appareils débarquer en France, même sans les services Google.

On le sait, les smartphones Huawei sont privés des services Google à cause de l’embargo infligé par les États-Unis. Cependant, cela n’empêche pas la marque de lancer des appareils qui méritent l’intérêt du public. Les derniers en date sont les Huawei Nova 6 et Nova 6 SE.

Nous avons eu l’occasion de visiter le flagship store de Huawei à Shenzhen. C’est la seule boutique du genre actuellement et celle-ci a pour but de mettre en avant l’écosystème de la marque. Un magasin du même genre est prévu à Paris, mais nous vous raconterons tout cela prochainement dans un article dédié. L’idée qu’il faut retenir est la suivante : les Huawei Nova 6 et Nova 6 SE y étaient exposés.

C’était l’occasion pour nous de prendre quelques photos que nous vous proposons de découvrir ici, agrémentées de quelques commentaires.

Fiches techniques

Modèle Huawei Nova 6 5G Huawei Nova 6 SE Version de l'OS N/C Android 10 Q Interface constructeur N/C EMUI Taille d'écran 6.57 pouces 6.4 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2310 x 1080 pixels Technologie LCD LCD SoC Kirin 990 Kirin 810 Puce Graphique (GPU) N/C Mali G52 Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 40 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 16 Mpx NFC Inconnu Inconnu Batterie 4200 mAh 4200 mAh Dimensions 75.8 x 162.7 x 8.98mm 76.3 x 159.2 x 8.7mm Poids 212 grammes 183 grammes Couleurs Noir, Violet, Rouge, Bleu Noir, Vert, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Premier avis

Que faut-il en penser ? Ces deux modèles ne sont clairement pas ceux qui réinventeront les codes du design. Toutefois, je les ai trouvés vraiment très agréables en main et le grand écran en façade fait son petit effet malgré des bordures qui ne se font jamais oublier. D’ailleurs, pour chacun des smartphones, le module photo avant est logé dans un poinçon, celui du Nova 6 étant un peu plus long horizontalement puisqu’il embarque deux capteurs frontaux.

Aussi, je soulignerai tout de même que les deux appareils ont des dalles un chouia trop bleu dans leurs réglages par défaut. Cependant, la luminosité maximale m’a paru vraiment bonne malgré les conditions très lumineuses de la boutique. Quant au contraste, il nous faudrait un test complet pour avoir un réel avis sur la question.

Lorsqu’on tourne les deux smartphones, on se retrouve face à un joli dos en verre au toucher plutôt agréable dans la paume de la main. Encore une fois, retenez tout de même que les deux appareils ne sont pas non plus d’une folle innovation esthétique.

L’intégration de leur appareil photo respectif est la principale chose qui les différencie. En effet, sur le Nova 6, l’intégration des trois capteurs se fait dans le sens vertical sur le coin supérieur gauche — on observe d’ailleurs un petit air de Huawei P30. Le Nova 6 SE, lui, fera plus penser au style des derniers iPhone avec un module carré pour quatre capteurs, toujours en haut à gauche.

Le lecteur d’empreintes, placé sur la droite, tombe facilement sous le doigt, du moins pour un droitier.

Un rapport qualité/prix alléchant

Joli, pas joli… Je vous laisserai juger. Ce qui m’a personnellement plus intéressé sur ces deux smartphones porte plutôt sur leurs belles promesses en termes de rapport qualité/prix. En la matière, les Nova 6 et Nova 6 SE sont sans doute les plus intéressants de la marque à ce jour.

Avec son Kirin 990, le Huawei Nova 6 devrait offrir des performances à la hauteur du Mate 30 Pro qui excelle en la matière. Sauf que, en Chine, le Nova 6 coûte beaucoup moins cher.

En effet, il faut débourser l’équivalent d’environ 409 euros seulement pour se procurer le Nova 6, tandis que la version 5G voit ses tarifs débuter à environ 486 euros HT.

Pour le Huawei Nova 6 SE, qui embarque un Kirin 810 — certes moins puissant, mais toujours intéressant –, déjà présente sur le Nova 5, le prix chute même à près de 282 euros HT seulement. À ces prix agressifs, on a donc droit à des smartphones assez puissants et aux caractéristiques a priori très solides aussi bien en photo qu’en termes d’autonomie avec des batteries dont les capacités dépassent les 4000 mAh.

Et en France ?

Ces belles qualités n’effaceront évidemment pas le principal défaut des deux smartphones : l’absence des services Google. Cela ne veut toutefois pas dire que le marché français ne verra jamais arriver ces deux appareils.

Huawei a en effet promis qu’AppGallery, son alternative au Play Store, sera mieux fourni en contenus dans les prochaines semaines pour les utilisateurs français. La firme a également souligné son ambition de pousser plus fortement ses Huawei Mobile Services. Tout le défi de Huawei sera de convaincre suffisamment de développeurs pour rendre son écosystème sans Google attrayant.

On ne va pas se mentir, c’est loin d’être gagné. Cependant, il n’est jamais bon non plus d’enterrer l’ours avant d’avoir sa peau — oui j’ai volontairement raté cette expression, car je l’aime bien comme cela.

Rappelons toutefois que si ces deux smartphones arrivent en France, ils souffriront très certainement d’une hausse considérable de prix.

NB : Notre journaliste Omar Belkaab est présent en Chine dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Huawei.

Galerie photo

