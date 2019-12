Huawei a dévoilé un smartphone à quatre caméras à l’arrière, équipé d’un Kirin 810 et d’une charge rapide 40 watts.

La semaine dernière, nous n’avons pas seulement profité du Nova 6 5G. Huawei a également annoncé son Nova 6 SE, les deux dernières lettres semblent inspirées de l’iPhone SE et ce n’est pas un hasard. Ce Nova 6 SE fait la même taille que le Nova 6 5G, gros gabarit avec son écran de 6,4 pouces, mais il possède un peu moins de puissance que son grand frère. En effet, il est équipé du SoC HiSilicon 810 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Ses particularités sont une charge rapide de 40 Watts pour une capacité de batterie de 4 200 mAh, cette charge permettrait de retrouver 70 % de batterie en 30 minutes de charge.

A l’arrière, on retrouve quatre caméras : un capteur de 48 mégapixels avec un objectif f/1,8, une seconde caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et en effet deux caméras de 2 mégapixels (une caméra de profondeur de champ et une caméra macro).

Nous ne savons pas si le smartphone sera commercialisé en Europe, il vient tout juste d’être annoncé en Chine.