Les Huawei Nova 6 et Nova 6 5G ont été officialisé en Chine avec des caractéristiques assez alléchantes et un accent mis sur la qualité des selfies.

On l’attendait et le voici. Le Huawei Nova 6 vient d’être officialisé et, en même temps que lui, sa déclinaison 5G logiquement baptisée : Nova 6 5G. Ces deux versions du nouveau smartphone partagent, pour la grande majorité, la même fiche technique.

On a ainsi droit à un écran IPS Full HD de 6,55 pouces tandis qu’à l’intérieur c’est le puissant Kirin 990 de HiSilicon qui propulse les appareils en étant épaulé par 8 Go de RAM. Ces Huawei Nova 6 mettent particulièrement l’accent sur leur qualité photo et, pour le coup, ils se dotent en conséquence. Voici la configuration à l’arrière :

capteur photo principal de 40 mégapixels

ultra grand-angle de 8 mégapixels

téléobjectif de 8 mégapixels

En complément, à l’avant, c’est un double capteur photo qui est à l’œuvre pour réussir les selfies des utilisateurs. Voici les caractéristiques à retenir pour ce module :

capteur frontal principal de 32 mégapixels

ultra grand-angle de 8 mégapixels, 105 degrés

Sachez que DxOMark a accordé un score selfie de 100 au Huawei Nova 6 5G, faisant de ce smartphone l’appareil le mieux noté dans cet exercice par le spécialiste de la photo. Bon à savoir : les vidéos selfies peuvent être enregistrées jusqu’à 30 fps en 4K.

Le Huawei Nova 6 se dote d’une batterie de 4100 mAh tandis que la déclinaison 5G profite d’une capacité un peu plus élevée de 4200 mAh. Soulignons au passage que le Nova 6 5G exploite le modem Balong 5000.

Prix et disponibilité

Le Huawei Nova 6 est annoncé en Chine au prix de 3199 yuans, ce qui équivaut environ à 409 euros HT.

Le Huawei Nova 6 5G quant à lui varie de 3799 yuans pour le modèle avec 128 Go de stockage à 4199 yuans pour celui qui en embarque 256 Go. Cela correspond respectivement à 486 et 537 euros HT environ.

Il s’agit donc là de deux produits assez intéressants. Cela dit, on ne devrait pas les voir arriver en France, car ces appareils ne peuvent pas profiter des services Google. Même si la marque a osé sortir son Mate 30 Pro en Europe malgré cette restriction, on l’imagine mal appliquer la même stratégie pour ces produits-là.

Un Huawei Nova 6 SE a également été annoncé pendant cet événement.