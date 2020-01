Huawei préparerait un Mate Xs plus résistant en attendant un nouveau pliable à clapet

Le constructeur Huawei aurait finalement deux smartphones pliables en 2020. Le Mate Xs, déjà attendu, améliorera la résistance du premier smartphone pliable du constructeur, quand le second sera placé en concurrence avec le présumé Galaxy Z Flip.

2019 n’a finalement pas été l’année des smartphones pliables. Ceci étant, les leçons des premiers modèles ont été prises, et la seconde vague s’apprête à s’abattre sur l’année 2020.

Huawei prépare pour cela son Mate Xs, une version améliorée de son premier modèle qui passera notamment au dernier Kirin 990. Cependant, ce ne sont pas les seules choses qu’il prépare si l’on en croit MyDrivers, repris par BGR.

Le Huawei Mate Xs serait moins cher et plus résistant

Nous savons que le Mate Xs sera présent au MWC 2020. Ce que nous ne savions pas forcément, c’est comment le smartphone améliorera la formule de base du produit.

MyDrivers indique de sources internes à l’industrie que Huawei aurait revu son smartphone pliable sur plusieurs points. Le plus important est que le nouvel écran de ce modèle est plus facile à produire et peut être fait en plus grande quantité, faisant qu’il est possible de produire plus d’appareils à un prix moins important.

Sa charnière est également attendue comme plus résistante ; le smartphone entier serait donc moins fragile. Il semble aussi que le Mate Xs sera un peu moins épais que l’original, pour une transportabilité améliorée, et que Huawei a bien mis à jour son système en suivant les retours des premiers utilisateurs, pour le rendre toujours plus pratique à utiliser.

Un second pliable dans l’année

La même source indique que le Mate Xs ne serait pas le seul smartphone pliable prévu par la marque cette année. Suite aux Motorola Razr et Galaxy Z Flip, Huawei aurait lui aussi décidé de sortir un smartphone à clapet dans la même veine que ces deux exemples. Celui-ci serait attendu sur la fin d’année, période où les nouveaux Mate sont généralement présentés.

Voilà qui montrerait que Huawei mise énormément sur les smartphones pliables en 2020. Hélas, toutes ces innovations risquent de nous passer sous le nez, les relations entre le constructeur et le gouvernement américain s’envenimant de jour en jour.