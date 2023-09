Traverser l’Europe en voiture électrique n’est clairement pas utopique : en voici la preuve

En mettant 63h35 pour traverser l'Europe du sud du Portugal jusqu'au Cap Nord en Norvège en voiture électrique, la Hyundai Ioniq 6 a fait bien mieux que le précédent record en Tesla Model 3.

Mis à part le prix, les principaux freins à l’achat de la voiture électrique restent encore de nos jours l’autonomie et le temps de recharge. Et il est vrai que passer à la mobilité zéro émission requiert de changer ses habitudes quant à ses déplacements. Notamment lors de grands déplacements où en attendant que les infrastructures de recharge continuent de fleurir sur les routes, il vaut mieux se renseigner en amont sur les bornes disponibles sur le trajet.

Quelle est la meilleure voiture électrique sur longs trajets (coût de recharge et autonomie) ?

Dans l’attente des 400 000 bornes de recharge voulues par le gouvernement à l’horizon 2030, le cap des 100 000 a été atteint en mai dernier. N’en déplaise aux plus réfractaires, largement de quoi voyager sereinement à travers la France. Et le reste de l’Europe n’est pas moins bien lotie (sans doute mieux parfois) comme l’on prouvé les youtubers de la Chaîne EV et leur ami de Weelyke qui viennent de traverser le Vieux Continent du sud du Portugal au nord de la Norvège en voiture électrique. Plus précisément en Hyundai Ioniq 6. Avec un nouveau record à la clé !

L’écart avec le thermique se réduit

Nom de code : Electric Transeuropean. Le but ? Battre le record de traversée de l’Europe en véhicule électrique. C’est donc du Cap Saint Vincent, dans la région de l’Algarve que les trois testeurs se sont élancés il y a quelques jours, vendredi 15 septembre 2023, pour leur périple. Et après s’être relayé au volant pour parcourir les 5 665 kilomètres de route, ils ont atteint le Cap Nord, en Norvège, ce lundi 18 septembre. Soit très exactement 63 heures et 35 minutes.

C’est donc un nouveau record qui a été réalisé puisque le précédent, baptisé European Electric Cannonball, avait nécessité sept heures de plus, 70 heures et 49 minutes. C’était au volant d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie et surtout, c’était en 2021. Le réseau de recharge n’était pas aussi conséquent qu’aujourd’hui, même celui de Tesla avec ses Superchargeurs. Et d’ailleurs ces derniers nécessitants souvent de faire quelques kilomètres en plus pour les rejoindre, le trajet à l’époque avait nécessité 222 km en plus, soit 5887 kilomètres.

Surtout, c’est une sacrée performance qui n’a plus grand-chose à envier aux trajets en voiture thermique, car comme l’ont relayé nos confrères de Numerama, une recherche sur Google Maps permet de voir que le planificateur prévoit 59h de route, alors que ViaMichelin y ajoute deux heures pour une prévision de 61 heures de voyage.

Une moyenne de 17,9 kWh/100 km

Dans le détail, que l’on peut voir sur leur journal de bord publié sur Polarsteps, l’équipage se sera arrêté au total pas moins de 23 fois sur des bornes de recharge rapide. Là encore, c’est bien moins que le précédent record, durant lequel les pilotes avaient dû s’arrêter une trentaine de fois pour recharger, ce qui est sans doute notamment dû au fait que la Hyundai Ioniq 6 soit équipée d’une plateforme 800 volts, ce qui lui permet de recharger bien plus rapidement.

Sans avoir plus que ça d’information sur la Ioniq 6 utilisée, on peut imaginer qu’il s’agit de la version Propulsion, dont l’autonomie est supérieure à la version à quatre roues motrices, mais aussi moins puissante. Avec ses 168 kW ou 229 ch (contre 239 kW ou 325 ch), elle propose une autonomie maximale de 614 kilomètres sur le cycle WLTP, et un temps de recharge de seulement 18 minutes de 10 à 80 %.

En attendant de découvrir ce très beau record en vidéo, on sait en revanche déjà quelle est la moyenne de consommation de cette Ioniq 6 sur le trajet du nord au sud de l’Europe (avec trois adultes à bord) : 17,9 kWh/100 km ! Alors, qui a dit qu’on ne pouvait pas voyager en électrique ?