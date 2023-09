Voiture électrique : énorme baisse de prix pour les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6

Hyundai baisse le prix de ses voitures électriques, jusqu'à 10 000 euros en prenant en compte le bonus, afin de mieux rivaliser avec Tesla. Ainsi, la Ioniq 5 est désormais éligible au bonus écologique, tandis que la Ioniq 6 passe à côté de peu. Découvrez tous les nouveaux prix.

Si les voitures électriques coûtent toujours plus cher que leurs équivalents thermiques, cela ne devrait cependant pas durer éternellement. Grâce à la baisse du coût du lithium, entre autres, ainsi qu’aux marques comme Tesla qui tirent les prix vers le bas. Une véritable guerre s’est donc déclarée entre les constructeurs du monde entier.

Une belle remise

Et Hyundai compte bien en tirer parti. La firme coréenne vient de mettre en place une nouvelle offre promotionnelle sur deux de ses voitures électriques, à savoir la Ioniq 5 et la Ioniq 6. On notera que le nouveau Kona Electric, que nous avons pu découvrir en avant-première n’est pas concerné, puisqu’il vient à peine de voir le jour dans la gamme. Mais alors, en quoi consiste cette promo ?

Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est très intéressante, comme le révèlent les journalistes du site Automobile Propre. Et pour cause, le constructeur coréen propose une belle remise de 5 000 euros sur sa Ioniq 5 équipée de la grosse batterie de 77 kWh. Cette dernière, cousine de la Kia EV6 passe désormais de 51 400 à 46 400 euros.

Une très bonne nouvelle, puisque cette offre permet au SUV électrique d’être éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Il est donc possible d’obtenir un exemplaire pour seulement 41 400 euros une fois l’aide déduite. À titre de comparaison, la Tesla Model Y coûte 40 990 euros lorsque le coup de pouce de l’État est appliqué. À noter que ce dernier pourrait disparaître dès l’an prochain pour les deux modèles.

En effet, le gouvernement veut le réserver aux voitures fabriquées en Europe, et vient de publier un décret à ce sujet. Si la version 77 kWh profite d’une baisse de 5 000 euros, les déclinaisons dotées de la petite batterie de 58 kWh ne sont pas en reste non plus, mais doivent quant à elles se contenter de 3 000 euros de remise. À noter que celles-ci ne sont disponibles qu’en stock.

Pas de bonus pour la Ioniq 6

Mais ce n’est pas tout, car la Hyundai Ioniq 6 profite aussi d’une petite ristourne de la part du constructeur. Là encore, cette dernière est de l’ordre de 5 000 euros, et cette fois-ci sur toutes les versions disponibles dans le catalogue. En entrée de gamme Intuitive équipée de la batterie de 77 kWh offrant une autonomie WLTP de 614 kilomètres, la berline passe à 47 400 euros. Son prix de base était de 52 400 euros.

À 400 euros près, la berline électrique n’est donc toujours pas éligible au bonus écologique. Mais nul doute que certains vendeurs feront un petit geste pour aider les clients à profiter de cette aide. Pour mémoire, sa rivale la Tesla Model 3 démarre quant à elle à partir de 42 990 euros dans sa version restylée, soit 37 990 euros avec le bonus. Un sacré écart au profit de l’Américaine qui devrait faire du mal à la Ioniq 6.

À noter que ces offres promotionnelles sont valables pour les particuliers et les professionnels tandis que sa durée n’a pas été confirmée. Il ne serait pas étonnant qu’elle se prolonge jusqu’à la fin de l’année, afin d’inciter les automobilistes à craquer avant la fin du bonus écologique pour les deux voitures produites en Corée du Sud. Mais la marque n’est pas la seule à baisser ses prix avec Tesla en ligne de mire.

Ce fut aussi le cas de Ford sur son Mustang Mach-E ainsi que de la Peugeot e-308 et de Nissan qui a revu le tarif de son Ariya en début d’année. Mais certaines marques ne veulent pas jouer à ce jeu-là, comme Volkswagen ou encore Renault. Les deux constructeurs prévoient cependant de lancer un peu plus tard des voitures plus abordables, à savoir la R5 E-Tech et l’ID.2 qui n’ont pas encore été dévoilées. Elles devraient rivaliser avec la version de série du concept Nissan 20-23.