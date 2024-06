Hyundai Kona Electric à 239 euros par mois : la bonne affaire du moment ?

Le nouveau Hyundai Kona est incontestablement l'un des meilleurs SUV électriques de son segment, même s'il n'a pas tant évolué techniquement parlant par rapport à la génération précédente. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'affiche toujours à des mensualités plutôt intéressantes, mais en y regardant de plus près, est-ce que ça l'est vraiment ?

Parmi les valeurs sûres du marché automobile aujourd’hui, le Hyundai Kona Electric est certainement à mettre tout en haut de la liste. Preuve en est, avec l’arrivée de la nouvelle génération l’année dernière, le constructeur coréen n’a pas forcément jugé utile d’apporter beaucoup de modifications techniques à son modèle, déjà particulièrement en avance sur son temps lorsque la première génération est sortie en 2018.

Même si la concurrence s’est particulièrement étoffée depuis cette date, avec des caractéristiques techniques qui s’approchent, voire même qui dépassent celles du Kona à segment équivalent, le SUV coréen reste une référence de son segment, d’autant plus qu’il bénéficie encore d’un avantage non-négligeable en France, à savoir le bonus écologique de 4 000 euros du fait de sa fabrication au sein de l’usine de Prague, en République Tchèque.

C’est notamment grâce à ce fameux bonus que Hyundai peut se permettre de proposer un Kona en LLD à partir de 239 euros par mois, soit un loyer plus qu’intéressant puisque la Renault 5 E-Tech, certes disponible uniquement en haut de gamme à l’heure où nous écrivons ces lignes, s’affiche quant à elle à partir de 280 euros par mois, alors qu’elle se place dans le segment des citadines.

Le Hyundai Kona proposé à 239 euros par mois

La gamme est plutôt assez étendue pour le Kona Electric, avec pas moins de trois finitions et deux batteries. Cela devient plutôt rare sur ce type de segment d’avoir le choix de la batterie, les marques préférant rationaliser le tout avec une seule batterie et une seule motorisation.

Dans le cas de notre offre à 239 euros par mois, il s’agit de la finition d’entrée de gamme « Intuitive ». Mais comme vous n’êtes pas sans le savoir avec les constructeurs asiatiques, les finitions d’entrée de gamme sont particulièrement bien équipées, en témoignent les principaux équipements disponibles :

Accès mains-libres et démarrage sans clé

Aide au stationnement avant et arrière

Allumage automatique des feux

Assistance active à la conduite sur autoroute

Assistance active au maintien de voie

Assistance active au suivi de voie

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Climatisation automatique bi-zone avec fonction »Driver Only » et capteur de désembuage automatique du pare-brise

Compteurs numériques 12,3 pouces

Feux avant à LED

Freinage d’urgence autonome (véhicules, piétons, cyclistes, intersections)

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

Siège conducteur avec support lombaire électrique

Système de pré-conditionnement de la batterie

Système de navigation Europe avec programme de mise à jour à distance et services Hyundai Live (information trafic, carburants, emplacements de stationnement, météo, points d’intérêt et zones de danger)

Le Kona propose deux batteries : 48,4 et 65,8 kWh, la première est une batterie LG de type NMC revendiquant une autonomie de 377 km selon le cycle WLTP, et la seconde entre 454 et 514 km, selon la taille des jantes. Le plus petit accumulateur se dote d’un moteur électrique positionné à l’avant de 156 ch, tandis que le plus gros a le droit au même moteur, mais avec 217 ch. Pour la recharge rapide en courant continu (DC), le Kona Electric affiche une puissance de charge 102 kW, ce qui est dans la moyenne basse de la catégorie, soit au même niveau qu’une Peugeot e-208 par exemple.

Bien évidemment, le modèle qui nous intéresse embarque la petite batterie avec le moteur de 156 ch. En termes de configuration, vous n’aurez pas beaucoup de choix si vous voulez rester à 239 euros par mois, puisque chaque option fera grimper la facture. Notons toutefois que la couleur gratuite est plutôt sympa, puisqu’il s’agit du rouge en photo.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Hyundai Kona Electric ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Hyundai indique que l’offre à 239 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 200 euros, qui revient à 3 700 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros et les 1 500 euros de prime à la conversion retirés.

Pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion, il faut mettre au rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Combien vous coûtera la LLD du Hyundai Kona Electric ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Hyundai Kona Electric vous coûtera 12 304 euros. Hyundai affiche sa voiture à partir de 36 850 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros et prime à la conversion de 1 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 31 350 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 39 % du prix de votre voiture. C’est un peu plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, puisqu’elle s’établit à environ 30-35 % sur cette période. La demande en électrique ne cessant d’augmenter, cela implique une certaine stabilité des prix, même si la multiplication des modèles sur le marché devrait faire baisser peu à peu les tarifs en occasion.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Attention aux frais de remise en état, puisqu’ils peuvent faire mal, très mal même financièrement parlant au moment de la restitution.

Nous vous conseillons de le faire avant chez un petit garagiste, car cela vous coûtera normalement moins cher qu’en concession. En revanche, si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état, notamment si une jante est abîmée ou bien s’il y a de petites rayures facilement effaçables.

Les éléments à retenir

En début d’année, le leasing social a quelque peu biaisé les mensualités que nous avions l’habitude de voir. En effet, nous avons pu notamment voir des Citroën ë-C3 à partir de 54 euros par mois, des Renault Twingo E-Tech a 40 euros par mois ou encore des Mégane E-Tech à 150 euros par mois, de quoi sans doute faire entrer dans l’esprit des gens que les voitures électriques en LLD peuvent être de très bonnes affaires. Ce qui est effectivement le cas quand elles sont largement subventionnées (jusqu’à 13 000 euros pour la Citroën ë-C3 !), et ce qui est le cas pour le Kona Electric qui nous intéresse aujourd’hui.

Forcément, par rapport à ce que nous avons eu l’habitude de voir ces derniers mois, une mensualité à 239 euros pour une voiture électrique avec, en plus, un apport de 3 700 euros, cela peut laisser paraître un peu au-dessus de la moyenne, mais c’est globalement dans les mêmes eaux qu’avant ces énormes subventions dues au leasing social et dont tout le monde ne peut pas bénéficier.

Comme nous vous l’avions expliqué dans un dossier dédié il y a quelques jours, il y a aussi une autre réalité à prendre en compte, c’est la baisse des valeurs résiduelles des voitures. Avec une valeur résiduelle basse, cela fait indéniablement monter les mensualités. Et comment sait-on que la valeur résiduelle est haute ? En regardant tout simplement ce que vous payez sur trois ans de location.

En l’occurrence, payer 39 % du prix pour le Kona électrique, ça n’a rien de vrai étonnant, en tout cas beaucoup moins que les 48 % de la R5 E-Tech à 280 euros par mois, mais cela veut aussi dire que Hyundai anticipe surtout une baisse des prix des voitures d’occasion d’ici les prochaines années par rapport à aujourd’hui.

N’oublions pas également que la location longue durée est intéressante si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. L’entretien et la garantie peuvent être inclus durant toute la durée du financement, même si une voiture électrique ne réclame pas forcément la même périodicité d’entretien qu’un modèle thermique.

Globalement, cette offre est plutôt intéressante, même si elle concerne uniquement le modèle avec la plus petite batterie. L’autonomie est aussi satisfaisante pour un usage conventionnel, même si le cap des 400 km n’est pas atteint, un cap plutôt psychologique pour les clients d’après de récentes études. Pour cela, il faudra se tourner plutôt vers la plus grosse batterie, mais les mensualités grimperont aussi et s’approcheront les 400 euros par mois.