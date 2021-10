D’après Intel la pénurie va durer jusqu’en 2023 : qui dit mieux ?

La pénurie de composants va durer, durer, durer encore au moins jusqu'en 2023. Au moins d'après Intel.

La pénurie mondiale de composants informatique est un sujet de toute importance pour la tech depuis le début de la pandémie de Covid-19. Due à la fois à la hausse extraordinaire de la demande et des difficultés de production, cette pénurie semble perdurer. Un expert français s’était fait remarquer en prédisant une pénurie pendant encore 2 ans. Aujourd’hui, c’est Intel qui vient appuyer cette théorie.

La situation devrait s’améliorer

Au micro de CNBC, le patron d’Intel, Pat Gelsinger, se veut toutefois rassurant sur le moyen terme.

Nous sommes au pire moment ; chaque trimestre de l’année prochaine, nous nous améliorerons progressivement, mais l’équilibre entre l’offre et la demande ne sera pas atteint avant 2023.

Si le marché devait rester tendu jusqu’en 2023 d’après Intel, on comprend que la situation devrait tout de même s’améliorer au fil du temps. On peut d’ailleurs constater que doucement, mais surement, certains composants chez AMD commencent à retrouver du stock. La PS5 et la Xbox Series X sont également plus régulièrement en stock. On sent toutefois la tension du marché quand les fabricants annoncent des dates de sortie en plusieurs temps, selon les configurations de leurs produits. C’était récemment le cas de Seagate ou de Huawei.

Le patron d’Intel pointe aussi du doigt les autres problèmes de pénurie qui touchent l’industrie, en dehors de la pénurie de puces.

Nous appelons cela des ensembles, où nous avons peut-être le processeur, mais vous n’avez pas l’écran LCD, ou vous n’avez pas le Wi-Fi. Les datacenters sont particulièrement en difficulté avec certaines des puces d’alimentation et certaines des puces de réseau ou d’Ethernet.

C’est un élément que le patron de Xbox Phil Spencer avait également pointé du doigt pour expliquer les difficultés de productions des Xbox Series X et Xbox Series S. Au-delà de la fabrication de la puce principale, Microsoft a notamment eu des difficultés pour s’approvisionner sur des composants aussi simples que le port Ethernet RJ45 de la console.

Il sera donc encore difficile de renouveler son PC pendant les mois à venir. Heureusement il existe encore des solutions pour jouer aux derniers jeux à petit prix.