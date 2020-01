Elite Active 75T : Jabra dévoile ses nouveaux écouteurs pour le sport au CES 2020

A l'occasion du CES de Las Vegas, Jabra a dévoilé ses nouveaux écouteurs true wireless orientés vers une utilisation sportive, les Jabra Elite Active 75T.

C’est cette semaine que s’ouvrira à Las Vegas le Consumer Electronic Show (CES), le grand salon américain dédié à l’électronique grand public. L’occasion pour les constructeurs de présenter leurs nouveautés dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse des ordinateurs portables, des smartphones, des téléviseurs ou, dans le cas qui nous intéresse ainsi, d’écouteurs true wireless.

Jabra profite en effet du CES 2020 pour dévoiler ses nouveaux écouteurs dédiés au sport, les Jabra Elite Active 75T. Comme leur nom l’indique, il s’agit logiquement d’une déclinaison des Jabra Elite 75T, lancés en septembre dernier lors de l’IFA de Berlin, mais davantage conçus pour une utilisation active, comprendre sportive. Ils succèdent ainsi aux Jabra Elite Active 65T lancés lors de l’édition 2018 du CES.

Les nouveaux écouteurs true wireless de Jabra se veulent 22% plus compacts que leurs prédécesseurs. Ils conservent néanmoins ce qui les rend conçus pour le sport, à savoir une étanchéité certifiée. Celle-ci passe d’une certification IP56 à une IP57, c’est-à-dire que les Jabra Elite Active 75T peuvent être immergés jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Une autonomie suffisante pour un marathon

Par ailleurs, les Jabra Elite Active 75T profitent de 7,5 heures d’autonomie, extensible à 28 heures avec le boîtier de recharge. Ils sont équipés de microphones pour les appels, se rechargent à l’aide d’une prise USB-C, mais ne bénéficient pas de la charge rapide.

Les nouveaux écouteurs sportifs de Jabra seront disponibles dans le courant du mois de février en deux coloris : bleu et noir cuivré. En mars, Jabra lancera des versions noir titanium et gris et en avril, des coloris rose doré et menthe. Les Jabra Elite Active 75T seront commercialisés au prix de 199 euros.