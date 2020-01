Lenovo Yoga Slim 7 : AMD Ryzen, encoche inversée et châssis en tissu au CES 2020

Lenovo a dévoilé son nouvel ultraportable haut de gamme, le Yoga Slim 7. Il propose un nouveau design avec encoche inversée, et le choix entre AMD et Intel.

Le CES est le salon idéal pour présenter des concepts de produit et marquer les esprits. C’est ce que Lenovo a fait avec le Yoga 5G, le premier PC portable 5G, et le Thinkpad X1 Fold, qui propose un écran pliable.

Mais il faut aussi savoir annoncer des produits commercialisables à court terme et plus accessible grand public. Voici le Lenovo Yoga Slim 7.

Tissu et encoche inversée

Le Yoga Slim 7 reprend là où le Yoga S740 s’arrêterait, avec toujours un design convertible permettant de retourner l’écran derrière le clavier. C’est peut-être pour éviter de griffer l’arrière de l’écran que Lenovo a décidé de proposer une version où cette zone est entièrement recouverte de tissu.

On peut noter une très légère encoche inversée au-dessus de l’écran, le module photo dépasse donc légèrement de la tranche supérieure. Le Lenovo Yoga Slim 7 intègre une caméra IR compatible Windows Hello, mais les autres marques réussissent désormais à intégrer ce type de caméra sans la faire dépasser du châssis.

Pour le reste on peut noter la présence des haut-parleurs stéréo de chaque côté du clavier. La connectique est plutôt riche avec 2 ports USB Type-A, 2 ports USB-C, 1 port HDMI 2.0b, 1 lecteur de micro SD et un port jack 3,5 mm. Le bouton d’alimentation est également doublé d’un lecteur d’empreintes digitales.

En plus des coloris « Slate Grey » en tissu et Dark Moss et Slate Grey en métal, Lenovo propose un coloris rouge orchidée plutôt réussie.

Configuration Intel ou AMD

La particularité de ce nouveau Lenovo Yoga est aussi de permettre le choix entre des configurations AMD ou Intel. Le retour en force d’AMD sur le marché des PC portables est l’une des grandes tendances d’AMD à ce CES 2020.

Écran 14 pouces : Full HD 100% sRGB, 300 nits Full HD tactile IPS 100% sRGB, 300 nits 4K UHD 90% DCI-P3, HDR 500 nits

APU : AMD Ryzen 7 4800U + Radeon Graphics Intel Core i7 10e génération + Intel Iris Plus + Nvidia GeForce MX

Jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X

256 Go à 1 To de SSD PCIe

2 x USB Type-A, 2 x USB-C, 1 x micro SD, 1 x HDMI 2.0b, 1 x jack 3,5 mm

Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6

Bluetooth 5

321,6 x 208 x 15,4 mm

1,5 kg

Il faut noter que la configuration avec processeur Intel propose du Thunderbolt 3 sur l’un des ports USB Type-C, alors que la version AMD se limite à de l’USB 3.2 Gen 2.

Une version 15,6 pouces de la machine est également annoncée en exclusivité avec Intel et Nvidia. Cette version propose un écran de 15,6 pouces Full HD et un processeur Intel Core i7 de 10e génération couplé à une puce Nvidia GeForce MTX ou GTX.

Disponibilité et prix

La version 14 pouces du Lenovo Yoga Slim 7 sera proposée à partir de 1200 dollars pour la version Intel, et 850 dollars pour la version AMD. La différence est donc de 360 dollars entre les deux solutions. La version 15 pouces sera lancée à partir de 1200 dollars.

Le lancement est prévu pour le mois d’avril 2020.