LG OLED et QNED 2022 : les téléviseurs arrivent en France et les prix grimpent

LG Electronics prépare le lancement de ses téléviseurs OLED et QNED 2022. Ils ouvrent les précommandes des premiers modèles et annoncent ainsi les premiers tarifs officiels.

Au CES 2022, LG Electronics avait fait forte impression avec ses nouvelles gammes de téléviseurs : la gamme OLED composée des A2, B2, C2, G2 et Z2, mais aussi la gamme QNED qui utilise la technologie Mini LED.

Quelques semaines après leur présentation, LG annonce enfin des disponibilités et des tarifs pour la France.

L’OLED dès 42 pouces

Gamme la plus populaire des téléviseurs OLED de LG, la série C2 bénéficie de l’arrivée d’une nouvelle petite taille d’écran en 42 pouces (107 centimètres environ – voir photo d’illustration). Un modèle qui peut intéresser les gamers cherchant à compléter un setup PC ou un écran pour leur console PS5 ou Xbox Series X∣S.

De plus, la série C2 bénéficie de la dalle Evo de la série G1 de l’année dernière, sauf pour les diagonales 42 et 48 pouces. En effet, elle utilise une nouvelle dalle OLED Evo produite par LG Display offrant un pic de luminosité plus important que celui des autres dalles OLED fournies à LG. Elle utilise un émetteur vert additionnel et profite d’une meilleure colorimétrie.

La série C2 a également le nouveau processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K, plus puissant que le précédent, qui améliorerait la gestion des niveaux de luminosité.

Comme d’habitude, LG Electronics se concentre pour le moment sur les trois tailles de dalles les plus populaires (48, 55 et 65 pouces). Ce sont les prix de lancement, ils vont fluctuer en fonction des promotions et des remises, le modèle 48 pouces de l’année dernière (le C1) est déjà à moins de 900 euros.

48 pouces (LG OLED48C2) : 1 499 euros TTC (même prix pour le modèle C1 au lancement)



55 pouces (LG OLED55C2) : 1 999 euros TTC (1 799 euros pour le modèle C1 au lancement)



65 pouces (LG OLED65C2) : 2 699 euros TTC (2 999 euros pour le modèle C1 au lancement)



Notez que l’on ne connaît pas encore les tarifs du 42 pouces ni du 77 pouces.

G2, le sublime téléviseur

La principale nouveauté de la série G2 serait une luminosité encore meilleure avec Evo with Brightness Booster qui utilise un système de refroidissement (dissipation thermique) ce qui permettrait d’avoir un pic de luminosité supérieur à 1000 nits.

Mais c’est visuellement que le G2 se différencie du C2, le G2 est très fin et ressemble à un cadre photo, idéal pour un montage encastré au mur. Il est également compatible avec le support Gallery de type chevalet de LG ainsi qu’avec les pieds standards.

55 pouces (LG OLED55G2) : 2 499 euros TTC



Le QNED ensuite

Alors que TCL mise déjà sur des dalles Mini LED pour certains modèles et que Samsung lui a emboîté le pas, LG met également plein cap sur cette « nouvelle » technologie depuis 2021. L’année 2022 a été l’occasion d’accélérer avec des écrans de 50 à 86 pouces qui sont, évidemment, bien plus accessibles que les gammes OLED. Celle-ci est large, avec les QNED81/82, QNED86/87 et QNED90/91.

Pour le moment, LG se focalise sur les modèles QNED81/82. Ces derniers prennent en charge diverses fonctionnalités du HDMI 2.1, comme le mode de faible latence automatique (ALLM), le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le 4K en 120 images/seconde.

LG 62QNED81/82 – 65″ : 1 499 euros

LG 55QNED81/82 – 55″ : 1 199 euros

Selon nos informations, les modèles 8K (LG QNED90/91) seront 2 500 euros (LG 65QNED91 en 65 pouces) jusqu’à 5 699 euros (LG 85QNED91 en 85 pouces).

Des hausses de prix

Plus globalement, LG Electronics a augmenté ses prix comparés aux gammes 2021. Cela semble plus localisé sur le modèle phare en 55 pouces de diagonale.

Le contexte actuel favorise certainement cette augmentation. La plupart des pays connaissent une inflation en hausse et les pénuries de semi-conducteurs ont touché tous les secteurs de l’électronique. Enfin, les frais de transport sont aussi en croissance dans le monde entier.

Notre recommandation est de se tourner vers les modèles de l’année dernière, comme la gamme C1, qui profite de belles remises. Si ce sont les gammes 2022 qui vous intéressent, il faudra patienter quelques mois si vous ne voulez pas payer plein tarif.

