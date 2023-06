LG sort un écran au format… très étrange : oubliez le 16:9 et le 4:3

LG vient de lancer un nouvel écran d'ordinateur de sa gamme DualUp. Une gamme avec une particularité : les écrans n'ont pas un format classique, mais sont au format 16:18.

Peu avant le CES 2022, LG présentait un écran de PC, de la gamme DualUp. Un moniteur de PC de bureautique au format 16:18. Le constructeur sud-coréen récidive avec une nouvelle itération, le LG 28MQ750-C.

LG récidive avec son écran d’ordinateur très original

C’est Gizmo China qui a repéré le lancement de cet énième moniteur. Il reprend les spécifications techniques du modèle de l’année dernière, en modifiant quelques petites choses. Pour le moment, cet écran a été lancé en Chine uniquement, mais il est quand même disponible sur le site américain de la marque. Son prix affiché est de 599 dollars, soit 100 dollars de moins que le modèle de l’année passée.

Il s’agit d’une dalle de 27,6 pouces au format 16:18. Cet écran propose une définition SDQHD de 2560 par 2880 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 300 cd/m². Enfin, on trouve une compatibilité avec le HDR et une couverture colorimétrique de 98 % du DCI-P3. Tout cela est assez classique pour un écran d’ordinateur, sauf son format.

À quoi sert un écran au format 16:18 ?

Si l’on divise en deux la hauteur de cet écran, cela donne deux écrans 16:9, en QHD au vu de la définition de ce LG DualUp. Cela revient à empiler deux écrans « classiques » l’un au-dessus de l’autre. C’est l’usage imaginé par LG : sur tous les visuels, on trouve deux fenêtres empilées l’une sur l’autre. D’ailleurs, on trouve une fonction nommée PBP, qui permet d’« afficher le contenu de deux ordinateurs différents sur le moniteur et utiliser la fonction KVM pour gérer le contenu avec un seul clavier et une seule souris. »

Selon le constructeur, c’est commode pour faire du montage vidéo, mais on peut imaginer que ça l’est aussi pour de la bureautique, de la navigation web, etc. Bref, ce n’est pas un écran PC de gaming, surtout par son format, mais également de son taux de rafraîchissement par rapport à son prix.

