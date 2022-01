Le top 4 des tendances et produits du CES 2022

Alors que le CES 2022 touche à sa fin, nous voulions faire un petit bilan afin de revenir sur les quatre tendances et nouveaux produits qui nous ont le plus intéressés pendant le salon de Las Vegas.

Comme chaque année, le salon du CES a été le théâtre de plusieurs annonces intéressantes dans le monde de la tech. Si certains constructeurs misent plutôt sur le long terme en dévoilant des technologies et prototypes, d’autres profitent de l’événement pour présenter de nouveaux produits prêts à être commercialisés.

Dans ce tumulte, il peut être difficile de prendre un peu de recul et de faire le point sur les choses les plus marquantes du salon. C’est pourquoi nous vous proposons ici un modeste top 4 des tendances et produits à retenir du CES 2022.

La tendance : le monde du PC est en ébullition

C’est sans doute la principale chose à retenir : plus que jamais, l’univers PC a été mis à l’honneur lors de ce CES 2022. Comment ne pas évoquer la présentation de l’Asus ZenBook 17 Fold Oled ? Ce PC portable avec écran pliable déclenche forcément son petit effet « wahou ». Et il semblerait que l’année 2022 soit bien partie pour voir d’autres modèles similaires fleurir.

On se doit aussi d’évoquer le Dell XPS 13 Plus un ultraportable ultra peaufiné pour toujours plus de raffinement. N’oublions pas aussi la bataille acharnée entre Intel, Nvidia, AMD et Qualcomm, ne serait-ce que dans le secteur des cartes graphiques avec des Intel Arc par ici, une RTX 3090 Ti par là ou encore l’arrivée en force des Ryzen 6000 pour ne citer que ces exemples.

Même les écrans pour ordinateurs ont su capter l’attention du public. Le moniteur Samsung Odyssey Ark est tout bonnement impressionnant. Il s’agit là d’une dalle courbée de 55 pouces capable de pivoter entre des modes vertical ou horizontal, à votre guise. Malgré son nom barbare, l’Alienware AW3423DW promet aussi de belles choses pour les gamers, mais nous allons voir cela dans la partie ci-après.

La technologie : les écrans QD-OLED

Eh oui, si le monde du PC a eu droit au tapis rouge, la technologie dont tout le monde a parlé n’est autre que le QD-OLED. L’écran présenté par Alienware embarque justement un tel affichage. Certes, le fournisseur Samsung Display travaille sur cette innovation depuis au moins 2019, mais il a fallu attendre 2022 pour la voir vraiment s’immiscer dans des produits concrets.

Le QD-OLED représente une avancée importante de la technologie OLED puisqu’il est censé permettre une bien meilleure gestion de la saturation des couleurs sur les pixels les plus lumineux. C’est une nouvelle manière de structurer les dalles pour offrir à l’utilisateur des images plus riches en couleurs et plus lumineuses.

En plus de l’écran d’Alienware, le QD-OLED est aussi venu s’inviter sur l’un des nouveaux téléviseurs présentés par Sony : l’A95K. Néanmoins, même s’il est fournisseur de ces dalles, Samsung n’a pas encore présenté de produits qui en étaient équipés, mais l’idée trotte très certainement dans un coin de la tête du géant sud-coréen.

La surprise : la voiture qui change de couleur

Au CES 2022, il est courant de voir plusieurs démonstrations automobiles. Si certaines sont très classiques, d’autres ont clairement un potentiel, pardonnez-nous l’expression, « WTF ». Cette année, cette palme revient à la BMW iX Flow capable de changer la couleur de sa carrosserie. Certes, dit comme cela, cette innovation parait totalement gadget, voire même absurde.

Il y a tout de même un point intéressant à souligner au-delà du simple aspect esthétique : changer la couleur de votre voiture en appuyant simplement sur un bouton peut avoir des vertus thermiques. Nipper votre véhicule de blanc quand un soleil de plomb tape dessus vous évitera de garder trop de chaleur pour des trajets plus confortables. À l’inverse, opter pour du noir en hiver permet, sur le papier, de mieux capturer la chaleur.

Le produit pratique : le petit vidéoprojecteur Samsung

On attend forcément quelques paillettes dans les yeux lors d’un salon dédié aux nouvelles technologies et on a été servi. Or, un tel événement est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux produits plus classiques, à l’instar du Galaxy S21 FE. C’est toutefois un autre produit lancé par Samsung qui a attiré notre œil dans cette catégorie des appareils plus « simples ». Il s’agit du Samsung The Freestyle.

C’est un vidéoprojecteur très compact et facilement transportable. Ce côté nomade est en effet au cœur de l’ADN de The Freestyle. Il faut dire qu’avec des dimensions de 155,8 mm x 93 mm et un poids contenu de 800 grammes, il ne devrait pas poser trop de soucis pour les transports.

Affichage Full HD sur une diagonale allant jusqu’à 100 pouces, compatible HDR10, rotation à 180 degrés, son à 360 degrés… Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire valoir sur ce vidéoprojecteur. Dommage : la luminosité encore faiblarde et le prix de quasi 1000 euros représentent encore des freins à l’achat.

