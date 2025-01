LG dévoile ses nouvelles séries de téléviseurs OLED C5, G5 et M5

La marque LG vient officiellement de lever le voile sur les nouvelles séries de TV C5 pour le milieu de gamme, mais aussi les G5 et M5 pour le segment du haut de gamme. Elles sont plus lumineuses que les précédentes embarquant une nouvelle génération de dalle OLED.

Lors du CES 2025, LG a présenté ses nouveaux téléviseurs appartenant aux séries C5, G5 et M5. Elles viennent logiquement succéder aux C4, G4 et M4. Ces nouveaux modèles sont dotés d’une dalle White-OLED fabriquée par LG Display. Il s’agit d’une nouvelle génération, mais sans filtre MLA que l’on pouvait trouver au sein des séries G4 et M4. Ces téléviseurs embarquent donc une dalle qui utilise plusieurs couches sans que l’on connaisse encore les détails exacts de cette technologie que la marque annonce, malgré tout comme étant plus lumineuse que la précédente.

Notez la structure extrêmement similaire des sous-pixels par rapport aux précédentes générations sur la photo ci-dessous

La série M5 représente le très haut de gamme. Elle est déclinée en 65, 77, 83 et 97 pouces en diagonale. Elle est dotée d’une dalle strictement identique à celle de la série G5, mais avec le boîtier sans fil « zero connect » permettant ainsi de déporter toutes les connectiques ainsi que l’électronique, comme sur la précédente série M4. Cette technologie transfert les signaux audio et vidéo et supporte les normes VRR, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync et des fréquences de rafraîchissement particulièrement élevées, utiles pour les jeux vidéo. Le boîtier « zero connect » peut désormais être enfermé dans un meuble grâce à un signal plus puissant et plus stable que la précédente version

Elle s’appuie sur le processeur de traitement d’image Alpha 11 de 2e génération. Cette série de téléviseurs peut compter sur une fonction d’upscaling poussée par l’intelligence artificielle, baptisée AI Picture Pro. En outre, le chipset gère la fonction AI Sound pro pour un son immersif sur 11.1.2 canaux virtuels.

Notez que les modèles 2025 sont les premiers à intégrer la fonction Filmmaker avec prise en charge de luminosité ambiante. Elle détecte les conditions d’éclairage de la pièce pour ajuster automatiquement les paramètres de l’image.

Les séries G5 et M5, il s’agit donc d’une dalle White-OLED avec la technologie Brightness Booster Ultimate que LG revendique comme étant plus lumineuse que la précédente (sauf pour la taille 97 pouces similaire à la luminosité du G4).

Sur la dalle, elle-même, le traitement anti-reflet est loin d’être aussi poussé que la série S95D de Samsung, devenue la référence en la matière.

Série G5 avec Brightness Booster Ultimate et C5 moins lumineuse

La série LG G5 utilise la même dalle avec le Brightness Booster Ultimate, le même processeur de traitement d’image. Les connectiques et l’électronique sont positionnées à l’arrière de l’appareil.

Elle est déclinée en 48, 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. Elles supportent les technologies de gaming Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium et compatible avec la fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.

La série C5, de son côté, utilise une dalle moins lumineuse que les séries G5 et M5 avec la technologie Brightness Booster. Elle embarque le processeur de traitement d’images Alpha 9 de 8e génération.

Elle est déclinée en 42 et 48 pouces, proposant un pic de luminosité inférieur aux 55, 65, 77 et 83 pouces. Si elles supportent les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, elle peut monter jusqu’à 144 Hz. Là aussi, à l’image des connectiques de la série G5, celles-ci sont installées à l’arrière de la dalle.

Le pied est extrêmement similaire à celui des séries précédentes comme l’illustre la photo ci-dessous.

Une nouvelle télécommande en 2025

Les séries C5, G5 et M5 ont de commun l’arrivée d’une nouvelle télécommande. Fonctionnant avec deux piles, elle propose un design plus épuré que les précédentes. Malheureusement, il n’est toujours pas question de rétroéclairage, ce que nous regrettons toujours un peu. Elle propose le même système de gyroscope qui permet de contrôler facilement le système webOS et se promener dans les menus en pointant les options affichées à l’écran.

Une touche est dédiée aux fonctions d’intelligence artificielle, non disponible en France pour le moment. Une autre propose l’affichage de l’assistance. Cette télécommande 2025 dispose de deux touches à bascule, comme les télécommandes chez Samsung et Philips qui permettent de gérer le volume et de changer de chaîne. Plusieurs touches sont dédiées aux plateformes de streaming, dont Netflix, Prime Video, Disney+, LG Channels, Alexa.

webOS 2025 à bord

Le système webOS continue d’animer les téléviseurs LG en version 2025, cette fois. L’interface ne change pas. Ce qui est nouveau, c’est la possibilité d’interagir avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle, mais qui ne seront pas disponibles en France, du moins pour le moment. Parmi celles-ci, des capacités de recherche aussi bien dans les programmes que sur Internet, via Microsoft Copilot, pour ces dernières.

Notez également la possibilité de créer des fonds d’écran générés par l’intelligence artificielle et des contenus recommandés, selon les habitudes de l’utilisateur. En outre, le système est capable de reconnaître plusieurs voix différentes adaptant ainsi l’interface personnalisée de webOS à chaque membre de la famille.

Les TV LG de 2024, 2023, 2022 et 2021 pourront profiter de webOS 25 via une mise à jour qui sera déployée plus tard dans l’année.

Disponibilité et prix des séries TV LG C5, G5 et M5

Pour le moment, LG n’a communiqué aucune date de disponibilité ni de prix pour les différentes tailles de téléviseurs que cela soit pour les séries C5, G5 ou M5. Ces informations seront connues un peu plus tard dans l’année.