LG a imaginé un concept de smartphone extensible avec un écran pliable. On ne sait pas du tout si le projet sera un jour concrétisé, mais il a le mérite d’être assez alléchant.

Dans le monde des smartphones, LG n’a plus vraiment le vent en poupe. Cela n’empêche pas la marque sud-coréenne de nourrir quelques idées intéressantes pour d’éventuels futurs produits. Justement, le site LetsGoDigital a mis la main sur un brevet déposé par l’entreprise auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Dans le document, on voit la description d’un smartphone extensible : s’il se présente dans un format classique, l’appareil peut en effet déployer son écran pour gagner de l’espace sur la gauche et la droite. Si l’utilisation d’un écran pliable semble indispensable pour un tel concept, on ne peut pas vraiment parler de smartphone pliable.

Smartphone extensible contre smartphone pliable

On est en effet très loin de ce que propose Samsung avec son Galaxy Fold et son nouveau concept de smartphone pliable ou encore du Motorola Razr très récemment officialisé.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

LetsGoDigital note que LG décrivait déjà un tel appareil dans un brevet repéré en 2017. Ici, la nouveauté, c’est que la marque a également pensé au design cette fois-ci.

À cet égard, il faut bien admettre que ce smartphone extensible semble intéressant et assez pertinent à utiliser, surtout lorsque l’on regarde les rendus créés par LetGoDigital. En effet, dans sa forme repliée, cet éventuel téléphone ne proposerait pas juste un écran réduit et pourrait être utilisé normalement.

Évidemment, il ne s’agit que d’un concept pour le moment et on ne peut pas garantir que ce projet sera concrétisé. On imagine, par exemple, que ce smartphone extensible peut soulever quelques doutes sur la robustesse de l’écran pliable.

Enfin, rappelons que Samsung a aussi planché sur un tel concept de smartphone extensible.