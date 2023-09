Mercedes contraint de faire appel à son plus grand concurrent pour ses futures voitures électriques

Mercedes aurait pris une décision très forte pour ses futures voitures électriques abordables : l'intégration de batteries BYD. Il s'agit du plus grand constructeur chinois de voitures électriques, numéro 2 mondial derrière Tesla. On vous explique pourquoi c'est important.

L’industrie de la voiture électrique est un domaine ultra-concurrentiel. Chaque constructeur tente de se démarquer des autres, pour espérer voir ses parts de marché augmenter. Mais, au niveau des batteries, il est difficile de réellement se démarquer, puisqu’il faut faire confiance aux différents acteurs de cette industrie. À l’image du leader CATL (avec la fameuse batterie de 1 000 km d’autonomie qui se recharge en 10 minutes), mais aussi BYD, le numéro 2 en termes de volumes de batteries vendues.

Une alliance entre Mercedes et BYD pour faire baisser les prix

Et justement, BYD est également numéro 2 sur la voiture électrique au niveau mondial, juste derrière Tesla. Car BYD produit des batteries… mais aussi des voitures, électriques et hybrides rechargeables. BYD fourni ses batteries à ses concurrents, à l’image de la Tesla Model Y produite en Allemagne. Et il semblerait que Mercedes soit très intéressée par cette idée également. Pour faire baisser les coûts !

Lors du salon de l’auto de Munich, Mercedes a dévoilé le concept CLA, une voiture électrique qui remplacera l’actuelle CLA essence et Diesel. Elle reposera sur la nouvelle plateforme MMA censée remplacer les voitures électriques abordables actuelles de Mercedes, à savoir les EQA, EQB et EQC. Et pour les rendre plus abordables, cela passera notamment par les batteries.

750 km d’autonomie… mais pas pour les BYD ?

Si les version les plus hautes de gamme qui promettent 750 km d’autonomie devraient intégrer des batteries NMC (ou NCA) coûteuses, les versions avec une autonomie un peu plus faible devraient utiliser des batteries LFP. Leur avantage ? L’absence de cobalt et surtout, un prix inférieur. Mais, la contrainte, c’est une densité énergétique plus faible, empêchant d’atteindre, pour le moment, de très grandes autonomies.

Tout n’est pas encore certain, mais c’est le très sérieux média chinois CBEA qui annonce la nouvelle. Il s’agit du média d’une organisation (CABRI) financée par le gouvernement, et comptant parmi ses membres SAIC (MG), GAC, Dongfeng, Changan ou encore CATL. Nous sommes donc loin d’une simple rumeur.

Mercedes va financer son principal concurrent

En achetant des batteries lithium chez BYD, Mercedes donne des moyens supplémentaires à ce concurrent. Il faut rappeler que BYD est extrêmement avancé dans le domaine de la voiture électrique, puisqu’il talonne Tesla, mais devance largement Volkswagen. Tout cela grâce à une intégration verticale poussée à l’extrême, et un virage vers l’électrique pris il y a de nombreuses années.

Ce qui revient donc à dire que Mercedes, tout comme Tesla, va financer son principal concurrent sur le segment de la voiture électrique.

