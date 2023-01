MG5 en location longue durée à 329 euros par mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Le MG5 est aujourd'hui le seul break électrique abordable du marché si on exclut l'onéreux Porsche Taycan Sport Turismo. La MG5 s'affiche en ce début d'année 2023 à partir de 329 euros par mois et pourrait séduire les clients à la recherche d'une voiture électrique assez spacieuse sans dépenser des fortunes ou bien acheter un SUV.

Record de ventes, présentations de nouveaux produits, ouvertures de nouvelles concessions… L’année 2022 de MG en Europe, et plus particulièrement en France, fut des plus attractives. Évidemment, l’arrivée de la nouvelle MG4 a sans doute été l’actualité la plus marquante pour le constructeur britannique, et elle devrait permettre à MG de battre des nouveaux records de livraisons en 2023.

2023 sera justement une année un peu plus « calme » pour MG, mais le constructeur continuera de faire parler de lui. D’ici quelques semaines, nous devrions découvrir le nouveau roadster électrique de la marque, tandis que la MG4 Triumph Edition et ses 450 ch arrivera sur le marché dans le courant de l’année. Dans le même temps, il se murmure qu’une MG4 avec une plus grande autonomie, c’est-à-dire qui devrait dépasser les 500 km avec une seule charge selon le cycle WLTP, devrait étayer le catalogue.

Si la MG4 est sous le feu des projecteurs depuis quelques mois, n’oublions pas que le constructeur possède une gamme déjà assez complète, avec notamment le ZS EV, un SUV 100 % électrique fraîchement restylé, l’EHS, un SUV hybride rechargeable, le Marvel R, un SUV 100 % électrique orienté haut de gamme, et enfin la MG5, le seul break électrique abordable du marché (en excluant la Porsche Taycan Cross Turismo et la Skoda Enyaq plutôt typé SUV).

Et justement, c’est la MG5 qui va nous intéresser aujourd’hui, avec une offre en ce début d’année à partir de 329 euros par mois. Ce n’est pas forcément une mensualité à attiser la curiosité puisqu’elle semble relativement « classique » pour ce type de véhicule, mais nous allons tout de même vérifier si, pour cette somme, la MG5 proposée est une bonne affaire.

La MG5 proposée à 329 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez MG, c’est le niveau de finition « Comfort » qui endosse ce rôle, et comme vous pouvez le constater via la liste des principaux équipements ci-dessous, c’est plutôt complet pour un modèle d’entrée de gamme.

Sièges avant chauffants

Écran tactile 10,25 pouces avec MG iSMART

Compteur numérique 7 pouces

Navigation et système Apple CarPlay & Android Auto

Aides à la conduite MG Pilot

Phares à LED

Caméra de recul

Jantes en alliage 16 pouces

La MG5 propose une autre finition au-dessus baptisée « Luxury », mais elle n’est pas concernée par cette offre à 329 euros par mois. Ces finitions intègrent quelques éléments intéressants, mais pas forcément les plus indispensables :

Sellerie en similicuir noir (gris en option)

Siège conducteur à réglage électrique

Caméra à 360°

Jantes alliage 17 pouces bi-ton

Climatisation automatique

Rétroviseur intérieur photochromatique

Capteur de pluie

Pour un modèle de base, la MG5 en finition « Comfort » est plutôt bien équipée, même si les petites jantes de 16 pouces et la couleur branche « Dover White » lui donne un petit côté voiture commerciale qui ne plaira sans doute pas à tout le monde.

La MG5 se présente en deux versions : la première baptisée Autonomie Standard qui embarque une batterie de 50,3 kWh (capacité nominale), une puissance de 177 chevaux et propose jusqu’à 320 kilomètres d’autonomie. La version Autonomie Étendue à quant à elle une plus grande batterie, 61 kWh, une puissance moindre de 156 chevaux, et une autonomie annoncée de 400 kilomètres. Le modèle concerné par cette offre est la version Autonomie Standard, à savoir avec le plus « gros » moteur et la plus petite batterie, donc, par conséquent, la plus petite autonomie.

Lors de notre essai de la MG5 avec la version Autonomie Étendue, nous avons relevé une consommation d’environ 20 kWh / 100 km avec une majorité d’autoroute. Ce qui nous donne une autonomie d’environ 300 km sur ce type de trajet. Pour la version Autonomie Standard qui nous intéresse, sur le même type de trajet, il faudra tabler sur environ 250 km sur autoroute, une donnée trop juste pour un véhicule qui se veut familial et sans doute amené à faire, parfois, de longs trajets.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la MG5 ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 48 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 40 000 km au total. MG indique que l’offre à 329 euros par mois est soumise à un premier loyer de 7 000 euros, mais celui-ci est absorbé par le bonus écologique de 7 000 euros. L’apport tombe donc à zéro euro.

Pour aller plus loin

Bonus écologique 2023 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

Attention, car MG joue sur un petit détail fiscal en cette année 2023. Le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales. En effet, le bonus peut atteindre 7 000 euros (dans la limite de 27 % du prix d’achat) pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros. Autrement dit, cela ne concerna pas la majorité des acheteurs.

Combien vous coûtera la LLD de la MG5 ?

Sur quatre ans de location longue durée, votre MG5 vous coûtera 15 463 euros. MG affiche sa voiture à partir de 25 990 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros déduit. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal.

Pour aller plus loin

Quelles voitures électriques neuves pour moins de 47 000 euros ?

En partant de ce prix, vous paierez sur les quatre ans de la location 59,5 % du prix de votre voiture. C’est plus que la décote sur quatre ans pour ce type de voiture, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Faut-il privilégier la LLD ou un crédit classique ?

Environ 80 % des voitures achetées neuves sont financées aujourd’hui, soit par une LOA / LLD, soit par un crédit classique. Et justement, par rapport à un crédit classique, est-ce que la LLD proposée par MG est plus intéressante ?

Même si les taux ont augmenté ces derniers mois, ceux-ci restent encore assez intéressants, notamment si vous achetez une voiture électrique. Par exemple, au Crédit Agricole Île-de-France, grâce au « Prêt Véhicule Vert » et son TAEG à 1,92 % de 12 à 84 mois et sans frais de dossier, il y a moyen d’arriver à des mensualités plus faibles compte tenu du prix de la voiture.

Ainsi, en finançant 25 990 euros (bonus écologique de 7 000 euros déduit), toujours sur 47 mois, nous arrivons à des mensualités de 723,76 euros, sans assurance. Le montant total dû est de 26 779,29 euros, le crédit vous aura donc coûté 789,29 euros.

Précisons que le Crédit Agricole n’est pas la seule banque à proposer ce type de prêt pour les voitures électriques. Par exemple, au niveau national, le CIC propose un taux à 2,75 % pour le financement d’une voiture zéro émission. Un taux qui a augmenté par rapport à l’an passé puisqu’il était affiché à 2,15 % il y a encore quelques mois.

Les éléments à retenir

D’un point de vue purement financier, le crédit classique dans une banque, en l’occurrence le Crédit Agricole et son offre « Prêt Véhicule Vert », n’est pas forcément la meilleure solution, du moins à court terme puisque les mensualités sont deux fois plus élevés par rapport à la LLD proposée par Volvo.

La différence s’explique par le fait qu’avec un crédit classique, vous financez l’intégralité de la voiture et, à la fin des 47 mois, celle-ci vous appartient. De plus, vous n’avez pas de limite de kilométrage. En ce qui concerne la LLD, vous payez en réalité uniquement une partie de la voiture et à la fin des quatre ans, vous devez restituer la voiture et payer des frais si vous dépassez la limite kilométrique. En général, il s’agit d’une somme assez dérisoire et parfaitement négociable avec le concessionnaire, surtout si vous êtes en mesure de reprendre une autre voiture derrière.

MG5 LLD Crédit classique Apport 0 euro 0 euro Kilométrage maximum 40 000 km - Durée 47 mois 47 mois Mensualités 329 euros 723,76 euros Coût du financement - 789,29 euros Coût total 15 463 euros 26 779,29 euros

Même si la totalité des mensualités correspond globalement à la décote naturelle d’une voiture, la solution de la LOA est intéressante uniquement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. Rappelons également que dans la LLD, l’entretien et la garantie est incluse durant toute la durée du financement. Avec un crédit classique, la garantie est celle de base. Chez MG, elle est très très intéressante puisqu’elle est de sept ans ou 150 000 km, avec une dégressivité cependant.

La LLD est intéressante si vous n’avez pas vraiment de visibilité concernant la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre auto. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente.

Néanmoins, la demande en voiture électrique étant en hausse, les prix ne devraient pas décoter aussi rapidement qu’un modèle thermique, surtout avec les nouvelles restrictions de circulation de certains anciens diesels et essence dans certaines agglomérations qui vont peu à peu inciter les automobilistes à changer d’énergie.

Vous aimez nos médias ? Dites-le nous dans cette enquête !