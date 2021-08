Xbox Live Gold : du classique et du chaos en septembre

Du chaos, de la réflexion, de la bagarre dans les étoiles ou sur terre : c'est ce qui vous attend en septembre avec la nouvelle fournée de jeux Games with Gold dévoilée par Xbox.

On fait souvent le reproche à Xbox de maintenir en vie son abonnement Xbox Live Gold sans lui donner l’épaisseur qu’il pourrait mériter et ce n’est pas forcément le mois de septembre qui va faire taire ses détracteurs. À moins que vous ne soyez d’un tempérament joueur curieux.

Quatre nouveaux jeux viennent s’ajouter gratuitement à sa bibliothèque Xbox et vous pourrez y jouer tant que vous restez abonnés au Xbox Live Gold, ou bien au Xbox Game Pass Ultimate, devenu bien plus rentable avec l’ajout du cloud gaming sur quasiment tous les supports et la possibilité de profiter des services du Xbox Live Game.

En septembre, place donc à Warhammer : Chaosbane, énième déclinaison de la franchise qui propose d’affronter les dieux du Chaos et leur horde, en solo ou à quatre en local/en ligne, pour sauver l’Empire des Hommes. Direction le nord du Mexique si vous êtes plutôt amateur de jeu d’action et d’aventure avec Mulaka. Une autre histoire de Dieu à affronter, mais ceux de la culture indigène locale, à coup de combats au corps-à-corps.

Deux jeux Xbox 360 sont également proposés pour vous envoyer batailler : dans les airs avec Zone of the Enders HD Collection, un jeu Kojima Production qui connut jadis son sujet sur Xbox en proposant en parallèle la démo de Metal Gear Rising. Allez sinon croiser le fer dans les combats de Samurai Shodown II.

Les jeux offerts en septembre