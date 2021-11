Windows 11 : on sait pourquoi les premiers emojis étaient tout plats

Microsoft avait oublié d'annoncer quelques restrictions sur ses émojis 3D. La marque éclaircit enfin les doutes.

Le lancement de Windows 11 ne s’est pas fait sans son lot de déceptions. On peut citer le retard des applications Android sur Windows, ou encore les soucis de performances des PC équipés chez AMD. Mais parlons des vrais problèmes qui fâchent : les emojis promis par Microsoft en 3D se sont finalement avérés tout raplapla.

Leur absence lors du lancement avait de quoi rendre un peu bougons les premiers utilisateurs, mais il n’y avait pas mort d’homme (vous me direz, il n’y a toujours pas mort d’homme). Mais lorsque Microsoft a annoncé l’arrivée des petits bonhommes jaune, personne ne s’attendait à trouver un autre design que celui promis initialement.

Communication hasardeuse

Plus sérieusement, ce mini-emojigate a surtout été causé par la communication un peu maladroite de Microsoft. D’autant que la firme de Redmond s’était largement appuyée sur ces petits bonhommes pleins de vie pour rendre le lancement de Windows 11 plus attractif. On apprend aujourd’hui par l’intermédiaire de Windows Central que la communication du groupe était en réalité encore plus chaotique qu’on ne le pensait.

Un porte-parole a expliqué que Microsoft a manqué de clarté « quant à l’endroit où les emojis 3D apparaîtraient réellement. » Si vous aviez cru comprendre qu’ils seraient disponibles partout dans le système d’exploitation, il s’avère en réalité que seules certaines applications les prendront en charge. En clair, les emojis 3D sont la chasse gardée d’application comme Microsoft Teams ou Skype, mais n’espérez pas intégrer un bonhomme malicieux tout en 3D à votre bloc-notes.

Au passage, on apprend également que les design 2D sont bel et bien des exclusivités Windows 11 et qu’ils n’arriveront pas sur Windows 10. Sachez d’ailleurs que si vous êtes sur Windows 11, la mise à jour de novembre permet de télécharger ces emojis 2D.

