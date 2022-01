Windows 11 : comment récupérer date et heure sur un deuxième écran

Si vous utilisez Windows 11 et que l'horloge vous manque sur vos moniteurs, voici comment corriger le problème facilement et gratuitement.

Windows 11 apporte un vrai coup de frais à l’interface de Windows avec beaucoup d’éléments modernes. Malheureusement, le système n’est pas sans défauts et a quelques problèmes de jeunesses que l’on ne trouvait pas dans les anciennes versions.

L’un de ces problèmes est l’absence de la date et heure sur le deuxième écran. Si vous avez l’habitude de travailler avec plusieurs moniteurs, il suffit d’avoir un élément en plein écran sur l’affichage principal pour ne plus avoir facilement accès à l’heure et la date. Auparavant, un coup d’œil sur la barre des taches du deuxième écran réglait ce problème, mais ce n’est plus le cas avec Windows 11. C’est le genre de chose dont on n’a pas conscient quand on y a accès au quotidien, mais qui nous paraît indispensable dès qu’il disparait.

Heureusement, une application simple et gratuite permet de corriger ce problème

ElevenClock : une application pour ajouter une seconde horloge

Un développeur, martinet101, a développé une application gratuite et open source qui ajoute tout simplement une horloge sur le second écran dans la barre des tâches. L’intégration n’est pas aussi bonne que celle de Microsoft, mais elle s’en rapproche beaucoup.

Plus concrètement l’application est compatible avec toutes les langues gérées par Windows, s’affiche sur tous les écrans sauf l’affichage principal, gère le thème sombre et le thème clair et supporte toutes les fonctions attendues. Elle disparait automatiquement si une application devient plein écran sur le moniteur en question, et de nombreux paramètres permettent de régler l’apparence de l’horloge.

Cerise sur le gâteau, il est possible de télécharger cette application en quelques clics à travers le Microsoft Store.

Attendre une mise à jour de Windows 11

Si vous n’êtes pas intéressé par Eleven Clock, l’autre solution est de patienter. En effet, Microsoft propose déjà une build en beta pour le programme Windows Insider qui permet de récupérer l’horloge et la date sur les autres moniteurs.

Pour le moment, Microsoft n’a pas annoncé quand cette nouveauté serait déployée sur toutes les versions de Windows 11. La mise à jour est attendue pour le courant de l’année 2022.

