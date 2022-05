Windows 11 Pro va essayer de vous forcer à avoir un compte Microsoft à l’installation

Désormais, même si vous possédez l'édition Pro de Windows 11, vous allez devoir utiliser un compte Microsoft et une connexion Internet lors de la première configuration.

En février dernier, on sentait déjà venir que Microsoft allait obliger ses utilisateurs à passer par un compte Microsoft, même s’ils possédaient l’édition Pro. L’une des dernières mises à jour a l’air d’avoir donné le coup fatal : désormais, que vous ayez une édition famille ou Pro, vous allez devoir utiliser un compte Microsoft. Seule l’édition Enterprise est épargnée par ce problème.

Une précédente build changeait la politique de Windows 11 Pro

Au lancement de Windows 11, on apprenait que les utilisateurs de l’édition famille du nouveau système d’exploitation allaient avoir besoin d’une connexion Internet ainsi que d’un compte Microsoft lors de la configuration de leur machine. En février dernier, lors du déploiement de la build 22557, c’était un nouveau changement de politique de la part de Microsoft. En effet, si l’on renseignait avoir un usage personnel de l’appareil lors de la configuration avec une édition Pro, Microsoft obligeait les utilisateurs à avoir une connexion Internet et un compte Microsoft.

Mais à l’époque, si vous indiquiez que vous auriez un usage professionnel de votre ordinateur, nul besoin de ces deux conditions. Cela a changé depuis : même pour un usage professionnel, vous allez devoir avoir une connexion Internet et un compte Microsoft lors de la configuration.

Une mise à jour prévue à la fin de l’année

Pour le moment, ces changements sont disponibles uniquement en version Insider. C’est la version 22H2 de Windows 11 prévue à la fin de l’année qui devrait acter ces changements pour le grand public.

Une exigence à avoir un compte Microsoft que l’on peut pourtant encore contourner, mais pas de manière transparente. En effet, il vous suffit d’entrer une adresse mail et un mot de passe qui n’existent pas et de tenter de vous connecter. Un message d’erreur s’affichera évidemment, mais vous pourrez cliquer sur « Suivant » et configurer un compte local.

À quoi sert l’utilisation d’un compte Microsoft sur Windows 11 ?

Sur le papier, configurer sa machine avec un compte Microsoft est une bonne chose : vous pouvez activer automatiquement la synchronisation de vos données stockées sur OneDrive mais aussi configurer vos paramètres automatiquement, comme ils étaient réglés sur votre précédent ordinateur. C’est d’ailleurs un bon moyen de gérer facilement plusieurs PC si c’est votre cas.

Mais d’un autre côté, cela vous oblige à donner vos informations personnelles à Microsoft, ce qui peut poser un problème à certains utilisateurs vigilants par rapport à la protection de leurs données.

