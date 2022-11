Windows 11 : Microsoft ajouterait encore plus de publicités pour ses services

Microsoft teste actuellement l'intégration d'un rappel directement dans le menu Démarrer vers services. Un nouvel ajout qui pourrait énerver les utilisateurs.

Depuis plusieurs générations de Windows, Microsoft hésite de moins en moins à mettre en avant ses propres services. Il faut dire que le monde utilise désormais massivement iOS ou Android qui incitent fortement à utiliser un compte Apple ou Google et les services des géants.

Avec Windows 11, Microsoft met fortement en avant ses services et incite les utilisateurs à s’inscrire à Microsoft 365, au PC Game Pass, à utiliser Microsoft Edge ou Bing, etc. Un nouveau test montre que Microsoft aimerait aller plus loin.

Des utilisateurs dans le programme Insider Dev, qui permet à Microsoft de tester des nouveautés très tôt en développement, ont découvert un changement non annoncé par la firme.

Do we really need to stuff OneDrive promos in the user session flyout? Anything for that sweet sweet KPI 😭 pic.twitter.com/ZsQGmkntDS

— Albacore (@thebookisclosed) November 6, 2022