Microsoft serait prêt à offrir Call of Duty sur le PS Plus pour valider le rachat d’Activision

On savait Microsoft prêt à proposer Call of Duty sur toutes les plateformes. On apprend que la firme serait aussi prêt à proposer la franchise sur les services d'abonnement concurrent du Game Pass.

La franchise Call of Duty est rapidement devenue l’un des pivots du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft.

L’accord permettant à Call of Duty d’être proposé pendant 10 ans chez Nintendo et Steam n’a visiblement pas convaincu la FTC qui a décidé de poursuivre Microsoft pour faire bloquer le rachat.

On apprend désormais que la firme serait aller encore plus loin, au point de proposer à Sony d’offrir le jeu sur le service PlayStation Plus.

Le marché de l’abonnement dans le viseur des autorités

Que ce soit dans la déclaration de la FTC ou des autres autorités comme la CMA au Royaume-Uni, deux marchés semblent le plus inquiéter les organismes avec ce rachat. Le premier est celui des consoles de jeu en excluant Nintendo, autrement dit les conséquences néfastes que ce rachat pourrait avoir pour Sony, le leader du marché.

Le second, qui nous intéresse ici, est le marché naissant des offres de jeu vidéo par abonnement. Le Xbox Game Pass a déjà un poids non négligeable sur ce marché, mais depuis le milieu de l’année, il a été rejoint par un concurrent de taille : le PlayStation Plus.

D’après Bloomberg, Microsoft aurait donc fini par proposer à son grand concurrent Sony de proposer Call of Duty non seulement sur PlayStation pendant 10 ans, mais aussi potentiellement sur le PlayStation Plus.

Il est peu probable que Sony accepte un tel contrat. En refusant de signer, Sony peut plaider une éventuelle future exclusivité de Call of Duty auprès des autorités. Si la firme venait à signer un tel contrat, Sony serait plus difficilement en position pour s’opposer au rachat.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.