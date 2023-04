Xbox Series X|S : le stockage externe pourrait bientôt coûter moins cher

Alors qu'une seule marque et un seul type de stockage externe officiel existe aujourd'hui, une fuite sur le site d'e-commerce BestBuy dévoile une prochaine carte Western Digital SSD de 1 To dédiée aux consoles Xbox Series S et Series X. Une ouverture à la concurrence qui devrait faire du bien au portefeuille des joueurs de la console de Microsoft.

C’est une très bonne nouvelle pour les joueurs de Xbox Series S et Series X. Selon un article mis en ligne sur le site de commerce en ligne américain BestBuy, une nouvelle carte de stockage externe SSD compatible avec les consoles 9e génération de Microsoft devrait bientôt être commercialisées. Un article repéré par The Verge dans un article du dimanche 2 avril 2023.

Proposée par le fabricant Western Digital, cette nouvelle offre de stockage serait une petite révolution pour les clients de cette console souhaitant installer leurs jeux vidéo sur un support externe, notamment ceux possédant la Xbox Series S, limitée à 512 Go internes : ce serait la première carte vendue, une autre entreprise que Seagate, baissant enfin le prix de ce produit.

Du stockage moins cher

Si la page de l’article sur le site BestBuy a été retirée depuis, on peut toujours la consulter via une capture sur la Wayback Machine de l’Internet Archive. On y retrouve une carte SSD vendue sous le nom « WD_BLACK C50 1TB Expansion Card for Xbox ». Les images montrent un produit en plastique noir avec une inscription « WD Black » en blanc, inséré dans le port propriétaire de Microsoft dédiée à l’extension de stockage sur les Xbox Series X/S.

La fiche technique confirme que la carte serait bien compatible avec les Xbox Series S et X et promet une garantie constructeur de 5 ans. Surtout, c’est le prix indiqué qui est une bonne nouvelle : 179 dollars, soit à peu près 165 euros selon le taux de conversion actuel.

Une concurrence saine mais insuffisante

Si la commercialisation d’un tel produit se confirme, cela marquerait une ouverture à la concurrence du marché des options de stockage externe pour la dernière génération de consoles Xbox. Comme précisé plus tôt, l’Américain Seagate est encore aujourd’hui le seul fabricant à offrir une carte de stockage externe SSD compatible avec le port propriétaire de Microsoft, et ce depuis la sortie de la console il y a trois ans.

Une option officielle unique de stockage externe de 1 To vendue à sa sortie pour 220 dollars (ou 270 euros sur le marché français)… et les prix « sont restés obstinément élevés, malgré la baisse significative de ceux du stockage similaire pour les consoles PS5 », déplore The Verge.

La prochaine carte de Western Digital offrirait ainsi un rabais de 40 dollars. Mais même à ce prix-là, cela reste « toujours extrêmement cher pour un stockage de 1 To » selon le média en ligne. Un très bon disque externe SSD 1 To pour PC est aujourd’hui vendu autour des 90-100 euros en France.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).