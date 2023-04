Outlook : la nouvelle version prend enfin en charge Gmail

Disponible en bêta depuis mai 2022, la nouvelle application Windows du client d'e-mail Outlook de Microsoft offre enfin la possibilité de gérer son adresse Gmail. Une mise à jour bienvenue, mais qui fait encore l'impasse sur d'autres services de messagerie électronique.

C’était l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Mardi 4 avril, l’équipe de développement de Microsoft a annoncé dans un billet de blog officiel qu’une mise à jour du « Nouvel Outlook pour Windows » corrige le principal défaut de cette version : vous pourrez désormais ajouter et gérer votre adresse Gmail.

En bêta ouverte depuis mai 2022, cette nouvelle monture du client de gestion de boîte e-mail de Microsoft met à jour graphiquement et techniquement l’application native d’Outlook dite « classique ». Une version cette fois gratuite et plus moderne, adaptant le design et les fonctionnalités d’Outlook.com en une application PWA (Progressive web app) censée être plus fluide et moins gourmande en mémoire vive.

Seulement Gmail, et pas pour tout le monde

Actuellement dans les dernières phases de son développement (au statut de « préversion »), ce nouvel Outlook ne proposait pourtant toujours pas d’accès aux comptes de messageries tierces, à l’inverse de sa version web ou smartphone, de sa version classique et de l’application Courrier de Windows. Jusqu’ici, seules les adresses Outlook.com, Hotmail ou Windows Live étaient prises en charge. Les très populaires adresses Gmail de Google s’ajoutent donc à cette liste.

Une bonne nouvelle qui ne concerne pas encore tous les membres de la bêta Office Insider, en revanche. Dans son billet de blog, Microsoft appelle à être « patient pendant que nous déployons [cette fonctionnalité] dans le monde entier ». L’entreprise précise qu’une notification préviendra ces utilisateurs lorsqu’ils pourront ajouter un compte Gmail à leur tour.

Quant aux autres adresses e-mail de services concurrents, les développeurs précisent également qu’ils prévoient « bientôt » de permettre d’ajouter des comptes « Yahoo et iCloud, ainsi que la possibilité de connecter votre boîte aux lettres via IMAP », un protocole d’accès aux e-mails stockés sur un serveur en ligne et supporté par la quasi-totalité des services de courriels actuels.

Quelques améliorations en plus

Pour se faire pardonner de ce retard, Microsoft annonce également avoir amélioré le système de gestion de comptes tiers Google par rapport à l’application Outlook classique. Si vous le souhaitez, vous pourrez également accéder à votre calendrier et vos contacts synchronisés via votre Google au sein de la même application. Une option déjà disponible pour sa version macOS.

De même, cette dernière mise à jour offre quelques fonctionnalités en plus, comme la possibilité d’épingler des e-mails importants ou de mettre un délai d’envoi de 10 secondes maximum pendant lequel il est possible d’annuler un courriel. La liste de tous ces changements est disponible dans le billet de blog.

Une stratégie d’ouverture de Microsoft

Cet ajout tardif des adresses Gmail dans le nouvel Outlook est étonnant du fait de la popularité de la messagerie électronique de Google, qui plus est du fait de la stratégie actuelle de Microsoft sur ce marché.

Avec cette nouvelle version d’Outlook pour Windows, la firme poursuit sa volonté d’ouvrir son service à un maximum d’utilisateurs, même hors de Windows. Comme sur le web, Android, iOS et plus récemment sur macOS, cette prochaine version sera gratuite, à l’inverse du service actuel qui est payant via un abonnement Microsoft 365 pour 70 euros par an.

Rien qu’en bêta, cela semble fonctionner pour Microsoft : moins d’un an après son lancement en bêta ouverte, les développeurs revendiquent déjà des « millions de personnes qui utilisent le nouvel Outlook pour Windows au quotidien » dans leur billet de blog. Il reste toutefois une dernière fonctionnalité importante à ajouter pour permettre au « Nouvel Outlook » de concurrencer pleinement les autres clients : pouvoir utiliser le client entièrement sans connexion internet. Une étape à venir selon Microsoft.

Comment tester le nouvel Outlook pour Windows ?

Si vous êtes intéressés pour tester cette nouvelle version désormais un peu plus complète, il vous faudra utiliser un PC sous Windows 10 minimum et être inscrit au programme Office Insider via un abonnement Microsoft 365 payant.

Via l’application Outlook classique, il suffira ensuite de cliquer sur le bouton « Testez le nouvel Outlook », disponible en haut à droite de votre logiciel.

