L’émulation sur Xbox Series X / S : Microsoft dit game over à tous les fans de rétro

Après près de trois ans d'émulation en libre accès sur les consoles Xbox Series X et Series S, Microsoft met un terme à cette pratique, sauf pour les utilisateurs qui activent un mode développeur payant.

Cette semaine, un utilisateur de Twitter, @gamr12, impliqué dans le développement de l’outil d’émulation RetroArch sur Xbox, a publié le message d’erreur qu’il a reçu lorsqu’il a tenté de lancer du contenu émulé : « Impossible de lancer ce jeu ou cette application (…) le jeu ou l’application que vous essayez de lancer viole la politique du Microsoft Store et n’est pas pris en charge ».

Cependant, ce n’était pas le seul utilisateur touché puisque d’autres utilisateurs ayant des logiciels d’émulation sur Xbox Series X et S ont également rencontré le même problème. Microsoft venait stopper une pratique qui était pourtant autoriser depuis le lancement de ces consoles.

L’émulation était permise jusqu’à maintenant

Lorsque Microsoft a lancé les Xbox Series X / S en 2020, les utilisateurs ont découvert qu’ils pouvaient installer et exécuter des logiciels d’émulation. Cela leur permettait de jouer à un grand nombre de jeux classiques sur les Xbox Series, notamment des jeux de PlayStation 2, GameCube, Wii et bien d’autres.

Il est toujours possible d’émuler des jeux sur Xbox Series X et S, mais seulement en activant le mode développeur, qui est payant. Microsoft semble avoir supprimé cette option uniquement lorsque la console est en mode « Retail », une fonctionnalité que tous les utilisateurs peuvent activer avec un peu de compétences techniques.

Il est fort probable que Microsoft doive faire face à des problèmes légaux avec des géants du jeu vidéo tels que Sony et Nintendo. Des problèmes juridiques avec des concurrents pourraient coûter très cher à Microsoft, en termes de procès et d’amendes, mais également en termes d’image et de réputation. Les deux entreprises sont, en effet, très à cheval sur la protection de leurs propriétés intellectuelles et n’hésitent pas à prendre des mesures drastiques pour protéger leurs droits d’auteur. Microsoft cherche sans doute à éviter d’éventuelles poursuites judiciaires et les conséquences financières qui en découleraient.

Cette action pourrait aussi être interprétée comme une tentative de la part de Microsoft de préparer le terrain dans le cadre de l’éventuelle acquisition d’Activision-Blizzard, malgré l’opposition ferme de Sony à cette idée.

Comment activer le mode développeur sur Series X / S ?

Avant de vous lancer, rendez-vous sur le Centre des partenaires de Microsoft et créez un compte développeur d’application (14 dollars). Il n’est pas nécessaire d’utiliser les mêmes identifiants que votre compte Xbox (Microsoft) existant. Vous pouvez en effet opter pour des informations d’identification distinctes pour gérer votre profil de développeur.

Par la suite, mettez en marche votre Xbox et appuyez sur la touche Y de votre manette afin d’ouvrir la barre de recherche. Cherchez « Xbox Dev Mode » et installez l’application correspondante. Patientez jusqu’à ce que le téléchargement soit achevé, puis lancez l’application. Continuez en cliquant sur « Suivant » jusqu’à ce qu’un code s’affiche à l’écran. Les instructions officielles sont notées ici, elles sont comparables à celles de Xbox One. Il y a ensuite quelques manipulations techniques, il vous faudra un PC à portée de main, vous pourrez ensuite installer RetroArch en suivant ce tuto.

